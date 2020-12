Dance Monkey Türkçe Sözleri! Tones and I - Dance Monkey İngilizce - Türkçe şarkı sözleri

Dance Monkey Avustralyalı şarkıcı Tones and I tarafından 10 Mayıs 2019 tarihinde Tones and I'ın çıkış albümü olan The Kids Are Coming'in ikinci şarkısı olarak yayınlandı. İşte Dance Monkey Avustralyalı şarkıcı Tones and I ait olan Dance Monkey Türkçe Sözleri! Tones and I - Dance Monkey İngilizce - Türkçe şarkı sözleri, Dance Monkey indir...

DANCE MONKEY TÜRKÇESÖZLERİ

They say "Oh my god I see the way you shine"

-Derler ki, "Oh parlaklık gördüngördün Tanrım "

Take your hand, my dear, and place them both in mine

-EliniElini tut, canım, ve ikisini de benimkine koy.

You know you stopped me dead when I was passing by

-Geçerken beni öldürdüğünü biliyorsun.

And now I beg to see you dance just one more time

-Ve şimdi seni sadece bir kez daha dans ederken görmek için yalvarıyorum

Ooh I see you, see you, see you every time

-Seni görüyorum, görüyorum, her zaman görüşürüz

And oh my I, I like your style

-Ve oh benim, tarzını beğendim

You, you make me, make me, make me wanna cry

-Sen, beni sen yaratıyorsun, beni ağlatıyorsun

And now I beg to see you dance just one more time

-Ve şimdi seni sadece bir kez daha dans ederken görmek için yalvarıyorum

So I say

-Öyle diyorum

Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh

-Benim için dans et, benim için dans et, benim için dans et oh oh oh oh

I've never seen anybody do the things you do before

-Daha önce yaptığınız şeyleri yapan hiç kimseyi görmedim

They say move for me, move for me, move for me ay ay ay

-Benim için hareket et, benim için hareket et, benim için hareket et ay ay ay

And when you're done I'll make you do it all again

-Ve işin bitince hepsini tekrar yapacağım.

I said oh my god I see you walking by

-Aman tanrım seni yürürken gördüm dedim

Take my hands, my dear, and look me in my eyes

-Elimi tut canım, ve gözlerimin içine bak

Just like a monkey I've been dancing my whole life

-Elimi tut canım, ve gözlerimin içine bak

But you just beg to see me dance just one more time

-Ama sadece bir kez daha dans ederken beni görmeye yalvarıyorsun

Ooh I see you, see you, see you every time

-Seni görüyorum, görüyorum, her zaman görüşürüz

And oh my I, I like your style

-Ve oh benim, tarzını beğendim

You, you make me, make me, make me wanna cry

-Sen, beni sen yaratıyorsun, beni ağlatıyorsun

And now I beg to see you dance just one more time

-Ve şimdi seni sadece bir kez daha dans ederken görmek için yalvarıyorum

So I say

-Öyle diyorum

Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh

-Benim için dans et, benim için dans et, benim için dans et oh oh oh oh

I've never seen anybody do the things you do before

-Daha önce yaptığınız şeyleri yapan hiç kimseyi görmedim

They say move for me, move for me, move for me ay ay ay

-Benim için hareket et, benim için hareket et, benim için hareket et ay ay ay

And when you're done I'll make you do it all again

-Ve işin bitince hepsini tekrar yapacağım.

They say

-Onlar söylüyor

Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh, oh oh, oh oh

-Benim için dans et, benim için dans et, benim için dans et oh oh oh, oh oh, oh oh

I've never seen anybody do the things you do before

-Daha önce yaptığınız şeyleri yapan hiç kimseyi görmedim

They say move for me, move for me, move for me ay ay ay

-Benim için hareket et, benim için hareket et, benim için hareket et ay ay ay

And when you're done I'll make you do it all again

-Ve işin bitince hepsini tekrar yapacağım.

Ooh (All again, all again)

-Ooh (Hepsi tekrar, hepsi tekrar)

Woah-oh, woah-oh, oh

-Vay canına, vay canına.

Ooh (All again, all again)

-Ooh (Hepsi tekrar, hepsi tekrar)

Ah ah, ah ah, ay

-Ah ah, ah ah, ay:))

They say

-Onlar söylüyor

Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh

-Benim için dans et, benim için dans et, benim için dans et oh oh oh

I've never seen anybody do the things you do before

-Daha önce yaptığınız şeyleri yapan hiç kimseyi görmedim

They say move for me, move for me, move for me ay ay ay

-Benim için hareket et, benim için hareket et, benim için hareket et ay ay ay

And when you're done I'll make you do it all again

-Ve işin bitince hepsini tekrar yapacağım.

They say

-Onlar söylüyor

Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh, oh oh, oh oh

-Benim için dans et, benim için dans et, benim için dans et oh oh oh, oh oh, oh oh

I've never seen anybody do the things you do before

-Daha önce yaptığınız şeyleri yapan hiç kimseyi görmedim

They say move for me, move for me, move for me ay ay ay

-Benim için hareket et, benim için hareket et, benim için hareket et ay ay ay

And when you're done I'll make you do it all again

-Ve işin bitince hepsini tekrar yapacağım.

All again

-Hepsi yeniden