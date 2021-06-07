Damlama Sulama Sistemleriyle Su ve Enerji Tasarrufu Sağlanıyor

Siverek Belediyesi su, enerji ve iş gücü kaybının önlenmesi amacıyla park ve yeşil alanlarda damlama sulama çalışmalarını sürdürüyor.

Siverek Belediyesi su, enerji ve iş gücü kaybının önlenmesi amacıyla park ve yeşil alanlarda damlama sulama çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce damlama sulama yönteminin kullandığı park ve yeşil alanlarda olumlu sonuçların elde edilmesiyle söz konusu çalışmalar hızlandırıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bu kapsamda Hasan Çelebi Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi ile Kent Ormanı alanında damlama sulama sistemi döşemesine başladı.

Damlama sulama sistemiyle enerji ve su tasarrufunun yanı sıra zaman ve iş gücü kaybının önlenmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın su tasarrufu konusundaki talimatıyla çalışmalara yeniden başlandığını ifade eden Park ve Bahçeler Müdürü Ali Bucak, mevcut park ve yeşil alanlarda damlama sulama sistemi yönetimini uygulayacaklarını söyledi.

Sistemle birlikte büyük oranda su tasarrufunun sağlandığını dile getiren Bucak, "Damlama sulama sistemi sayesinde salma sulamanın önüne geçerek gereksiz su harcanmasını engellemiş olacağız. Söz konusu sistemleri uyguladığımız alanlarda verim elde etmemizle birlikte diğer yeşil alanlarda da aynı sistemi uyguluyoruz. Hedefimiz tasarrufla birlikte park ve yeşil alanlarımızın düzenli bir şekilde sulanmasını sağlamaktır. " diye konuştu.

Damlama sulama sistemleriyle önemli ölçüde su tasarrufu sağlanacağını dile getiren mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak ve ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre