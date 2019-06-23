Damla Aslanalp kimdir, kaç yaşında?

Enes Batur ile evliliği magazin gündemini uzun süre meşgul eden genç oyuncu Damla Aslanalp'in evliliğinin gerçek olmadığı ortaya çıktı. Yaşananların ardından Damla Aslanalp'in hayatı ve kim olduğu merak edilmeye başladı. Damla Aslanalp nereli, kaç yaşında? İşte Damla Aslanalp eşi…

MİSS TURKUAZ YARIŞMASINDA 3. OLDU

Aslanalp, 1990 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Tam adı Nergiz Damla Aslanalp olan oyuncu, 2013 yılında Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde düzenlenen 'Miss Turkuaz' yarışmasında üçüncü oldu.

KADİM DOSTUM'DA BAŞROLDE YER ALDI

Genç oyuncu, Mahsun Kırmızıgül'ün 2014 yılında çekilecek dizi filmi 'Mardin İşi'nin başrolü olmaya hak kazandı. 2014 yılının Ağustos ayında Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazıp yönettiği önce adı "Mardin İşi" olan ve sonrasında değiştirilerek "Kadim Dostum" haline getirilen dizinin başrollerinde İlker Aksum, Murat Eken, Tarık Papuççuoğlu, Arif Erkin Güzelbeyoğlu ile yer aldı. 23 Aralık 2014 tarihinde TRT ekranlarında yayına başlayan ve yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı Bir Osmanlı Polisiyesi olan "Filinta" adlı dizide "Lara Zaharyas" karakterini canlandırdı. Kırlangıç Fırtınası, Hayat Sevince Güzel, Kadim Dostum, Filinta, 2016 yılında Mordkommıssıon çalışmalarında yer alırken, son olarak Enes Batur'un 'Gerçek Kahraman' filminde oynadı.