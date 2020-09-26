Av tüfeğiyle damadını öldüren kayınpeder, arkadaşlarıyla alkol alırken yakayı ele verdi
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Av tüfeğiyle damadını öldüren kayınpeder, arkadaşlarıyla alkol alırken yakayı ele verdi

26.09.2020 12:01 | Son Güncelleme: 26.09.2020 12:41

Düzce'de tartıştığı damadını av tüfeğiyle vuran kayınpeder kayıplara karışmıştı. 20 günlük arama sonrasında zanlı, arkadaşlarıyla bir evde alkol alırken yakalandı.

Düzce'de damadı Erdoğan H'yi av tüfeğiyle vurup öldürdükten sonra kaçan Çağlar H. Sakarya'nın Hendek ilçesinde evde arkadaşlarıyla alkol alırken yakalandı.

AV TÜFEĞİYLE DAMADINI ÖLDÜRDÜ

Düzce Ağa Mahallesi'nde 7 Haziran'da meydana gelen olayda, kızını ziyarette giden Çağlar H., damadı Erdoğan H. ile tartıştı. Çağlar H. av tüfeği ile ateş ederek Erdoğan H'yi öldürdü. Olayın ardından kaçan Çağlar H.'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Çağlar H.'nin, Hendek ilçesi Turanlar Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri, 20 gün süren çalışmanın ardından saklandığı evi tespit etti.

ARKADAŞLARIYLA ALKOL ALIRKEN YAKALANDI

Eve baskın düzenleyen ekipler, Çağlar H'yi arkadaşlarıyla alkol alırken yakalandı. Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme" suçundan aranan Çağlar H. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.

Av tüfeğiyle damadını öldüren kayınpeder, arkadaşlarıyla alkol alırken yakayı ele verdi
Av tüfeğiyle damadını öldüren kayınpeder, arkadaşlarıyla alkol alırken yakayı ele verdi
Av tüfeğiyle damadını öldüren kayınpeder, arkadaşlarıyla alkol alırken yakayı ele verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KAVİS

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