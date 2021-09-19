Damacanadan hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi - Haberler
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Damacanadan hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Damacanadan hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi

Eskişehir'de belediyenin suyu ile doldurulan damacananın, içinde yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda bulunan hortumla satıldığı ortaya çıktı. Olay ile ilgili soruşturma başlatan ESKİ Genel Müdürlüğü, 4 personelin görevine son verildiğini açıkladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kalabak suyu tesislerinde dolumu yapılan 12 litrelik damacananın, içinde yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda bulunan hortumla satıldığı ortaya çıktı.

4 PERSONEL İŞTEN ÇIKARILDI

Damacanayı alan tüketicinin şikayeti üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü inceleme başlattı. Dolum tesislerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ESKİ, ihmali olduğu tespit edilen 4 personelin işten çıkarıldığını duyurdu.

AÇIKLAMA GELDİ

ESKİ tarafından yapılan açıklamada "ESKİ Genel Müdürlüğü'nce olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. ESKİ Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yasal süreleri içerisinde yürütülen soruşturma tamamlanmış olup, dosya ESKİ ve Espark A.Ş. disiplin kurullarına sevk edilmiştir. Disiplin kurullarınca olayda kusuru bulunan 4 çalışanın iş akitlerinin feshine karar verilmiştir. Bunun yanı sıra, kurumca konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır" denildi.

AK Parti Eskişehir İl Başkan Zihni Çalışkan da tüketiciyi korumak için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Damacanadan hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi

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