Dalmış Beauty'den hijyenik olmayan manikür pedikür malzemeleri uyarısı

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, hijyenik olmayan manikür ve pedikür malzemelerinin kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Tırnakların bakımlı olmasının el ve ayakları daha güzel ve hoş gösterdiğini kaydeden Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, günümüzde kadın ve erkeklerin de el ile ayak tırnaklarına bakım yaptığını ifade etti. Manikür ve pedikür için daha çok güzellik merkezlerinin tercih edildiğini ifade eden Dalmış, "Güzellik merkezlerinde çok sayıda insan manikür pedikür yaptırmakta. Herkesin el ve ayak sağlığı yerinde olmayabilir. Cilt veya benzeri rahatsızlıkları olanlar bulunabilir. El ve ayak sağlığını korumada kullanılan malzemelerin steril ve dezenfekte edilmiş olması büyük öneme sahiptir. Mantar, egzama gibi çeşitli rahatsızlıklar kişiden kişiye geçebilir. Bulaştırıp tedavisiyle uğraşmak yerine önlem almak en doğru adım olacaktır. Güzellik merkezlerinde kullanılan manikür ve pedikür malzemelerinin dezenfekte edilmiş ve streil olması gerekir. Malzemelerin kişiye özel olması çok daha güzel olacaktır. Manikürünü evde kendi yapacaklar set halinde satılan malzemelerden alabilirler. Tırnak makası veya tırnak pensi tırnakları kısaltma işlevini yapar. Et pensi tırnakların yanındaki etleri temizlemek için kullanılır. El kremi, krong tırnak kenarındaki etleri iteleyerek temizlemeye yarar. Özel solüsyonlar kullanılarak aletler dezenfekte edilip tekrar kullanıma hazırlanır. Ayak tırnağı bakımı için alınacak sette manikür setine ilaveler vardır. Manikür setinde olduğu gibi pedikür setinde de tırnak pensi, et pensi, krong, tırnak törpüsü vardır. İlave olarak topuk törpüsü, cımbız, nasır ile batık tedavisinde kullanılan ürünler bulunmalıdır. Manikür ve pedikür setlerinde bulunan aletlerin belli aralıklarla bilenmesi gerekmektedir. Profesyonel mekanlarda 3 ayda bir, kişisel kullanımlarda yılda bir bileme yeterli olacaktır. Alınan malzemelerin paslanmaz çelikten olması sağlık açısından çok önemlidir. Ayrıca alerjik sorun meydana getirmemesi için setin içindeki malzemelerin içeriğine dikkat edilmelidir" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Yerel