Dallarına konan kuşlar yere pisliyor diye ağaçları kestiler
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Dallarına konan kuşlar yere pisliyor diye ağaçları kestiler

Dallarına konan kuşlar yere pisliyor diye ağaçları kestiler
02.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:40

Dallarına konan kuşlar yere pisliyor diye ağaçları kestiler Kaymakamlık, 'güvenlik için' açıklamasını yaptı Tokat'ın Artova ilçesinde kaymakamlık binası önünde bulunan 21 ağaçtan 7'sinin, dallarına konan kuşlar çevreye pislediği gerekçesi ile kesildiği iddia edildi, ilçe halkı ağaçların...

Dallarına konan kuşlar yere pisliyor diye ağaçları kestiler

Kaymakamlık, 'güvenlik için' açıklamasını yaptı

TOKAT - Tokat'ın Artova ilçesinde kaymakamlık binası önünde bulunan 21 ağaçtan 7'sinin, dallarına konan kuşlar çevreye pislediği gerekçesi ile kesildiği iddia edildi, ilçe halkı ağaçların kesilmesine tepki gösterdi.

Tokat'ın Artova ilçesinde ilçe Kaymakamı Mustafa Karalı'nın talimatı ile kaymakamlık binası önünde bulunan 21 çam ağacından 7'si kesildi. Çam ağaçlarının, dallara konan sığırcık kuşlarının kaldırımları pislettiği gerekçesi ile kesildiği iddiaları sosyal medyada yankı uyandırdı. Ağaçların kesildiği anları görüntüleyerek paylaşan vatandaşlar tepkilerini dile getirdi. İlçe sakinlerinden Turan Çuhacı, ağaçların kesilmesi kararını eleştirerek, "Çam ağaçlarını kesilmesi büyük bir yanlıştı. Artova halkına soruldu mu? Ondan da haberimiz yok. Ama söylenenler sığırcıkların yoğun bir şekilde konması ve pisliğinin yola, hükumet konağı önünde dökülmesinden dolayı kesildiğini söylüyorlar. Bu karar bizleri çok üzdü. Herkes üzüldü ama çıkıp da caddede bu üzüntüsünü dile getirecek çok fazla sayıda insanın da olduğunu düşünmüyorum" dedi.

İlçe sakinlerinden Ümit Kaplan da ağaç dallarına konan kuşların kaldırımları kirlettiği gerekçesi çam ağaçlarının kesildiğini duyduklarını ifade ederek üzüntü içinde olduklarını kaydetti.

Kaymakamlık "Güvenlik için" dedi

Artova Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada kaldırımlar üzerine doğru büyümüş olan ağaçların tehlike oluşturduğu için kesilmesine karar verildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"Hükümet konağımız önündeki 21 ağacın tamamının ömrünü doldurması ve Artova Orman İşletme Şefliğince işaretlenmesine rağmen, kene için doğaya salınan sığırcık kuşlarının bu ağaçlarda yoğun bir şekilde yerleşimlerinin olması ve onların yuvasız kalmaması adına sadece istikamet olarak hükümet konağı girişinin üstüne ve kaldırımların üstüne doğru büyümüş ve eğilmiş olan ve vatandaşlarımız açısından tehlike oluşturan 7 ağacın kesimi yapılmıştır. Ayrıca Kaymakamlık olarak ağaçları kesilerek açılan bölümlere, hükümet konağı peyzajına uygun yeni ağaçların dikilmesine ağaçlar kesilmeden önce karar verilmiştir. Bununla beraber ilçe Kaymakamlığı olarak ilçemiz ulusal programa dahil olmamasına rağmen, binden fazla çam fidanının toprakla buluşturulmasını sağlayarak, yeşile önem ve değer verdiğini göstermiştir."

Dallarına konan kuşlar yere pisliyor diye ağaçları kestiler

Kaynak: İHA

Manşet

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