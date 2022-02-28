Dalgıç ağabey-kardeş omuz omuza can kurtarıyor

ANKARA (DHA) - ANKARA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Timi'nde dalgıç olarak görev yapan Hasan (36) ve Gökay (30) Özkan kardeşler, 2 yıldır birlikte omuz omuza can kurtarıyor. Gökay Özkan, ağabeyinin yolundan gittiğini belirterek, "Heyecanı, azmi beni de heveslendirdi" dedi.

Hasan Özkan, 2008 yılında Akdeniz Üniversitesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2009'da Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda göreve başladı. Burada 2 yıl görev yapan Özkan, 2011'de su altı ve su üstü arama kurtarma ekibine katıldı. Gökay Özkan ise 2014'te İstanbul Üniversitesi Su Altı Teknolojileri Bölümü'nden mezun oldu ve 2020 yılına kadar yurt içi ve yurt dışı projelerde sanayi dalgıçlığı yaptı. Gökay Özkan, aynı yıl Ankara itfaiyesinin dalgıç seçmelerine girerek ekibe girmeye hak kazandı. Kardeşler, 2 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında su altı ve su üstünde arama kurtarma çalışmalarına katılıp, omuz omuza birbirlerine destek olarak can kurtarıyor.

?