DALGALARA KAPILAN ÖZCAN KAYBOLDU
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DALGALARA KAPILAN ÖZCAN KAYBOLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan Özcan Demir (22) kayboldu.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan Özcan Demir (22) kayboldu. Demir için arama çalışması başlatıldı.

Olay sabah saatlerinde Bağırganlı sahilinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize giren Özcan Demir, bir süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi'ne bağlı cankurtaranlar arama başlattı. Bu sırada sahil şeridi üzerinde bulunan vatandaşlar meraklı gözlerle arama çalışmalarını izledi. Özcan Demir'i arama çalışmaları devam ediyor.

KAYMAKAMLIK TARAFINDAN DENİZE GİRİŞ YASAKLANDI

Kandıra Kaymakamlığı tarafından, ilçe genelinde bulunan tüm plajlarda olumsuz hava koşulları ve dalgalar nedeniyle denize girişler tamamen yasaklandı.

DALGALARA KAPILAN ÖZCAN KAYBOLDU
DALGALARA KAPILAN ÖZCAN KAYBOLDU
DALGALARA KAPILAN ÖZCAN KAYBOLDU
DALGALARA KAPILAN ÖZCAN KAYBOLDU
DALGALARA KAPILAN ÖZCAN KAYBOLDU
DALGALARA KAPILAN ÖZCAN KAYBOLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Olumsuz hava koşulları sahilleri vurdu! Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı
Olumsuz hava koşulları sahilleri vurdu! Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı
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