Dalak Nedir ve Ne İşe Yarar? İnsan Vücudunda Dalak Nerede Bulunur ve Görevleri Nelerdir

Dalak insan vücudunda ki önemli organlardan bir tanesidir.

Dalak insan vücudunda ki önemli organlardan bir tanesidir. Mideye oldukça yakın bir konumda yer almaktadır. Dalak Latince dilinde splen olarak adlandırılmaktadır.

Dalak Nedir?

Dalak omurgalı canlılarda yer alan bir organdır. Splen olarak Latince dili ile adlandırılan dalak organı yapısında büyük bir lenf duvarı bulunmaktadır. Dalak vücutta pek çok önemli görevi gören bir organdır. Omurgalı canlılar için çok önemli bir organ olan dalak eski Türkçe dilinde talak kelimesinden türetilmiş bir organdır. Hastalıklarda da dalak organı önemli bir görev edinmiştir.

Dalak organı hastalanan organlardan bir tanesidir. Özellikle dalak büyümesi önemli bir dalak hastalığıdır. Kan fizyolojisi ile ilgili olan bir organdır.

Dalak Ne İşe Yarar?

1) Vücut Savunması

Vücut savunmasında dalak önemli bir görev edinmiştir. Vücudu her türlü serbest radikallere karşı dalak organı korumaktadır. Dalak organı için yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki dalak organı vücut kan hücreleri içerisinde yer alan mikroplara karşı savaşmaktadır. Mikropların kan hücrelerinde çoğalmasını engelleyen dalak çok önemli bir organdır.

2) Kimyasal Maddeleri Temizler

Vücuttaki en önemli görevleri arasında ise kimyasal maddeleri temizlemesi gelmektedir. Vücut çeşitli etmenlere bağlı olarak fazlaca kimyasal madde alabilir. Kimyasal maddelerin öğütülüp zararsız hale gelmesini sağlayan dalak bu konuda önemli bir organdır. Kimyasal maddelerden vücudu arındıran dalak organı bu maddelerin vücutta hastalık yapmasını da engellemektedir.

İnsan Vücudunda Dalak Nerede Bulunur ve Görevleri Nelerdir?

Dalak insan vücudunda göğüs kafesinde bulunmaktadır. Sol göğüs kafesinin alt kısmında yer alan bir organdır. Dalak mideye de yakın bir konumda yer almaktadır. İnsan vücudunda en önemli organlar arasındadır. Dalak kısaca karın boşluğunda bulunan bir organdır.

1) Kırmızı Kan Hücrelerini Yapar

Vücutta ki kırmızı kan hücrelerinin yapımından dalak organı sorumludur. Kırmızı kan hücreleri vücuttaki en önemli kan hücreleri arasında yer almaktadır. Dalak organında kırmızı kan hücreleri hızlı bir şekilde yapılır. Vücudun ihtiyaç duyduğu kırmızı kan hücrelerini dalak yapar. Kırmızı kan hücrelerini yaptığı gibi aynı zamanda kanı da temizlemektedir.

2) Akyuvar Yapımı

Akyuvar yapımında da yine dalak organı vücutta görev almaktadır. Akyuvarların çeşitlerinden olan lenfositlerinin de yapımında yine dalak organı ön planda ye almaktadır.

3) Kırmızı Kan Hücrelerinin Yıkımı

Dalağın en önemli görevleri arasında yaşlanmış olan kırmızı kan hücrelerinin vücut dışına atılmasında rol oynaması yer almaktadır. Vücutta ki kırmızı kan hücreleri zamanla yıkılması gerekir. Çünkü yaşlandıktan sonra kırmızı kan hücreleri artık vücuda fayda sağlamaz. Bundan dolayı dalak organında bu hücreler yıkıma uğrar.

4) Kan Deposu Görevi Görür

Dalak vücutta kan deposu olan bir organdır. Kırmızı kan hücrelerini hem yapar hem de depolar. Vücutta yaşanan büyük kanamalarda vücut kansız kalırsa dalak organı şişer. Bunun sonucunda da vücudun ihtiyaç duyduğu kanlar buradan vücuda tekrardan verilir. Bu şekilde kan kaybı önlemeye çalışılır. Bu durum insanlarda geçerli değildir. Yalnızca kedi köpek gibi diğer memeli canlılarda dalak organı bu şekilde görev yapmaktadır.

Kaynak: Hürriyet