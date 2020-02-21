'DAHİ'ler Esenler'de Sergilendi

21.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:24

Edebiyattan felsefeye, astronomiden geometriye, müzikten botaniğe kadar her bir dalda birbirinden kıymetli buluşlar yaparak bilimin temelini oluşturan 50 ilim ve bilim insanı, "DAHİ" projesi kapsamında hazırlanan sergiyle vatandaşla buluştu. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen sergi açılışına Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, Esenler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Feyzullah Sert, ESKON Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ve çok sayıda sanatsever katıldı.

DOĞU'NUN DAHİLERİ

Gelecek nesillere yön göstermeleri ve ilham olmaları amacıyla El-Cezeri, Hoca Ahmed Yesevî, Pîrî Reis, Abbas İbn Firnas ve İbn-i Sina gibi Doğu coğrafyasında yetişmiş, dünya tarihine yön veren Türk ve Müslüman bilim adamları özel bir sergiyle tanıtıldı. Her bir dahinin bir çalışmayla anlatıldığı sergide tablodan heykele, duvar resminden enstalasyon sanatına kadar çeşitli çalışmalar yer alıyor. Esenler Sanat Evi (ESEV) resim eğitmeni Kader Peker küratörlüğünde hazırlanan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

2 AYLIK BİR ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

Sergiyle ilgili açıklama yapan Esenler Sanat Evi (ESEV) resim eğitmeni Kader Peker, "2 aydır proje ve serginin konsepti üzerine çalışmalar yaptık. Bu düşüncelerin hayata geçmesi de ekip arkadaşlarımın da desteğiyle 2 haftalık bir sürede tamamlandı. Böyle bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Çalışmaları hazırlarken sanki o zaman diliminde yaşıyormuş gibi heyecanlandım. İnsanlara dâhilerimizin hayatını tanıtmada bir katkım olduğu için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

7 MART'A KADAR AÇIK

Vatandaşların yoğun ilgisini çeken sergi, 7 Mart'a kadar Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ziyaretçilere açık olacak.

MARKA HÂLİNE GELECEK

Ayrıca "DAHİ" projesinin bir marka haline getirilmesi amacıyla hazırlanan tişört, şapka, boyama kitabı, bardakaltlığı ve kupa gibi promosyonlar da programda dağıtıldı.

Kaynak: Bültenler