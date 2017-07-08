Daha'ya Karlovy Vary'den İlk Ödül Geldi!

DAHA'NIN AFİŞİ "EN İYİ AFİŞ" SEÇİLDİ!

İzleyiciler ve eleştirmenler tarafından ilgiyle karşılanan DAHA'ya ilk ödül ise festival kapsamında düzenlenen En İyi Afiş Yarışması'ndan geldi. Ana yarışma kategorisindeki filmlerden 11'inin afişinin oylamaya sunulduğu yarışmada DAHA'nın Sarp Sözdinler'in tasarladığı afişi izleyiciler tarafından En İyi Afiş Ödülü'ne layık görüldü.

Onur Saylak'ın, Hakan Günday'ın aynı adlı kitabından uyarlanan ilk uzun metraj filmi 'DAHA', Avrupa'nın en eski ve önemli festivallerinden Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde büyük ödül Kristal Küre için yarışıyor.

8 Temmuz Cumartesi akşamı gerçekleşecek ödül töreninin heyecanı sürerken DAHA'ya ilk ödül ise festival kapsamında düzenlenen afiş yarışmasından geldi. Onur Saylak'ın ilk uzun metrajlı filmi, yazar Hakan Günday'ın senaryosunu yazdığı ve sinemaya uyarlanan ilk eseri olan DAHA'nın Sarp Sözdinler tarafından tasarlanan afişi sunulan halk oylamasında en çok beğenilen afiş seçildi. On bir afiş arasından seçilen ve tasarımcı Sarp Sözdinler'in de imza attığı ilk sinema filmi afişi olan poster izleyicilerin en beğendiği afiş oldu. Düzenlenen törende ödülü, yönetmen Onur Saylak aldı.

Babasının onu insan kaçakçılığı şebekesinin bir parçası haline getirmesiyle suçla tanışan 14 yaşındaki Gaza'nın yaşadıklarını, baba-oğul ilişkisi üzerinden anlatan 'DAHA'nın oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Hayat Van Eck, Turgut Tunçalp, Tankut Yıldız, Tuba Büyüküstün, Kaan Uluca, Ahmet Melih Yılmaz, Uğur Aslan, Lara Aysal ve Pervin Bağdat bulunuyor. Ay Yapım yapımcılığında, b.i.t arts ortaklığında çekilen 'DAHA' proje aşamasında Saraybosna Film Festivali Cinelink, İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar ve Antalya Film Forum'a katılmıştı.