Daha önce hırsızlık yaptığı eve özür dileme bahanesiyle gelen şüpheli yakalandı
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Sorgun Mahallesi, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Daha önce hırsızlık yaptığı eve özür dileme bahanesiyle gelen şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, penceresinden girerek zarar verdiği eve 15 gün sonra özür dilemek bahanesiyle geldiğini söyleyen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

11.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:00
Daha önce hırsızlık yaptığı eve özür dileme bahanesiyle gelen şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, penceresinden girerek zarar verdiği eve 15 gün sonra özür dilemek bahanesiyle geldiğini söyleyen şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda 3 Mart tarihinde Sorgun Mahallesi'nde bir eve balkondan girerek hırsızlık yaptığını itiraf ettiği bildirildi.


Edinilen bilgiye göre, 23 Şubat tarihinde Sorgun Mahallesi'nde pencereyi zorlamak suretiyle bir eve giren hırsızlar, evdeki eşyalara zarar verirken bir şey çalmadan evden ayrıldı. Önceki gün Sorgun Mahallesi'nde olayın meydana geldiği ikamete gelen bir şahıs, 23 Şubat'ta meydana gelen olayı kendisinin gerçekleştirdiğini belirterek ev sahibinden özür dilemek istediğini söyledi. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapmış olduğu çalışmalar sonucunda adının O.F.Ç. olduğu belirlenen şahsı yakaladı.


Üst aramasında, sırt çantası içerisinde 1 adet kar maskesi, 1 çift yün eldiven, 1 adet şapka, 1 adet bıçak ve 1 adet el feneri ele geçirilen şüpheli, emniyetteki ifadesinde 3 Mart tarihinde Sorgun Mahallesi'nde bir ikamete balkon penceresinden girmek suretiyle hırsızlık yaptığını itiraf etti.


O.F.Ç.'nin verdiği bilgi doğrultusunda Sorgun Mahallesi'nden çaldığı belirlenen 1 adet 165 ekran plazma televizyon, 3 adet hoparlör, 1 adet duvar saati, 1 adet adaptör, 1 adet valiz, 3 adet fener, 3 adet süs eşyası, 105 adet mum, 1 adet mumluk, 1 adet güneş gözlüğü ve 1 adet strateji oyunu muhafaza altına alınarak müştekisine teslim edildi.


Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli O.F.Ç., Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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