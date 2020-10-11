Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine yalvardı
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Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine yalvardı

11.10.2020 08:31 | Son Güncelleme: 11.10.2020 08:36
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine yalvardı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan'ın Hadrut bölgesinden kaçan ve Azerbaycan karşısında ağır yenilgiler alarak savaşmak istemeyen Ermenistan askerlerine yalvararak, "Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız" dediği görülüyor.

Ermenistan ordusu, Moskova'da yapılan görüşmeyle yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam ediyor. Ermenistan'ın saldırıları devam ederken, Azerbaycan ise Ermenistan işgalindeki bölgeleri kurtarmaya devam ediyor.

KAÇMASINLAR DİYE ZİNCİRLERE VURMUŞLARDI

Azerbaycan ordusunun karşısında büyük bir hezimete uğrayan Ermenistan askerlerinin cepheden kaçan görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bunu takip eden olaylarda Ermenistan'ın, kaçan askerleri savaşta tutmak için kelepçelediği görüntüler infiale neden olmuştu.

ERMENİ ASKERLERE YALVARIYOR

Bugün gelen yeni görüntülerde sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan'ın Ermenistan askerlerine savaştan çekilmemeleri için yalvardığı görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan'ın Hadrut bölgesinden kaçan, savaşmak istemeyen Ermenistan askerlerine yalvararak "Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız" diyor.

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