Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı: Azerbaycan ordusu Şuşa'nın 5 km ötesinde

Azerbaycan ordusu karşısında adeta bozguna uğrayan Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı. Azerbaycan ordusunun Şuşa'yı almaya yakın olduğunu belirten Harutyunyan, "Şuşa'yı kontrol eden Karabağ'ı kontrol eder" dedi.

Azerbaycan ordusunun yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon kapsamında ağır kayıplar veren Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı. Facebook hesabından bir video mesaj yayınlayan Arayik Harutyunyan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Karabağ'ın ikinci büyük kenti Şuşa'ya en fazla 5 kilometrelik mesafede olduklarını ve şehri ele geçirmek istediklerini savundu.

"ŞUŞA'YA SAHİP OLAN KARABAĞ'IN DA SAHİBİDİR"

Harutyunyan, "Sevgili yurttaşlarım, 1992'de muzaffer yürüyüşümüz Şuşi'nin kurtarılması ile başladı, şimdi ise onun koruması şartına bağlı. Düşman Şuşi'ye birkaç kilometre, en fazla 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Azerbaycan ordusunun nihai hedefi şehri ele geçirmektir. Tabiri caizse, Şuşa'ya sahip olan Artsah'ın (Karabağ'ın) da sahibidir" diye konuştu.

SÖZDE LİDER İYİCE KÖŞEYE SIKIŞTI

Bugün "Sadece sözlerle değil, Şuşa'nın savunmasına doğrudan katılımla" da bu anın kavranması gerektiğini vurgulayan Harutyunyan, "Ben zafere inanıyorum, bu günlerin dönüm noktası olacağına inanıyorum. Bunun için mücadele etmeniz, Azerbaycan ordusunu cezalandırmanız, bir an önce Artsah'a gelmeniz gerekiyor. Birkaç gün içinde cephede bir kırılma noktası oluşturmalı ve düşmanı Şuşa'nın kapılarında cezalandırmalıyız" ifadelerini kullandı.

SON DURUM

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 180 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.