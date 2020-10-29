Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı: Azerbaycan ordusu Şuşa'nın 5 km ötesinde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı: Azerbaycan ordusu Şuşa'nın 5 km ötesinde

29.10.2020 21:33 | Son Güncelleme: 29.10.2020 22:03

Azerbaycan ordusu karşısında adeta bozguna uğrayan Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı. Azerbaycan ordusunun Şuşa'yı almaya yakın olduğunu belirten Harutyunyan, "Şuşa'yı kontrol eden Karabağ'ı kontrol eder" dedi.

Azerbaycan ordusunun yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon kapsamında ağır kayıplar veren Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı. Facebook hesabından bir video mesaj yayınlayan Arayik Harutyunyan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Karabağ'ın ikinci büyük kenti Şuşa'ya en fazla 5 kilometrelik mesafede olduklarını ve şehri ele geçirmek istediklerini savundu.

"ŞUŞA'YA SAHİP OLAN KARABAĞ'IN DA SAHİBİDİR"

Harutyunyan, "Sevgili yurttaşlarım, 1992'de muzaffer yürüyüşümüz Şuşi'nin kurtarılması ile başladı, şimdi ise onun koruması şartına bağlı. Düşman Şuşi'ye birkaç kilometre, en fazla 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Azerbaycan ordusunun nihai hedefi şehri ele geçirmektir. Tabiri caizse, Şuşa'ya sahip olan Artsah'ın (Karabağ'ın) da sahibidir" diye konuştu.

SÖZDE LİDER İYİCE KÖŞEYE SIKIŞTI

Bugün "Sadece sözlerle değil, Şuşa'nın savunmasına doğrudan katılımla" da bu anın kavranması gerektiğini vurgulayan Harutyunyan, "Ben zafere inanıyorum, bu günlerin dönüm noktası olacağına inanıyorum. Bunun için mücadele etmeniz, Azerbaycan ordusunu cezalandırmanız, bir an önce Artsah'a gelmeniz gerekiyor. Birkaç gün içinde cephede bir kırılma noktası oluşturmalı ve düşmanı Şuşa'nın kapılarında cezalandırmalıyız" ifadelerini kullandı.

SON DURUM

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 180 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı: Azerbaycan ordusu Şuşa'nın 5 km ötesinde

İlgili Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev: Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev: Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi
Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi
Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi
Son dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü
Son dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü
Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi
Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi
Türk İHA'larından nokta atışı! Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Harutyunyan böyle vuruldu
Türk İHA'larından nokta atışı! Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Harutyunyan böyle vuruldu
SİHA korkusu bunu da yaptırdı! Sözde Karabağ lideri Harutyunyan taktik toplantısını anaokulunda gerçekleştirdi
SİHA korkusu bunu da yaptırdı! Sözde Karabağ lideri Harutyunyan taktik toplantısını anaokulunda gerçekleştirdi
Haber Yorumları (3)
:D: kimin toprağını kimden korisin :D
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ALİS: işte böyle iti gibi sıgınacak kacacak delik ararsınız, daha beter olun ermeni itleri
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BATU: Onları vuramayacak diye çok korktum ama çok şükür güzel sürpriz yaptı :)
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana İlham Aliyev Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sevim Emre Eser Yenenler Demet Özdemir Birkan Sokullu
Spor Babel Mehmet Topal Eddie Newton Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla İslam Fransa Saldırı Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı: Azerbaycan ordusu Şuşa'nın 5 km ötesinde - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 22:12:57. #1.14#
title