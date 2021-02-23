Dağlık Karabağ: Ermenistan, Rusya'nın ülkedeki askeri varlığının artmasını istiyor

Ermenistan Savunma Bakanı Vagharshak Harutyunyan, Türkiye sınırına yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Gümrü'deki Rus askeri üssünün büyümesi ve kapsamının genişletilmesini memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Rusya'nın devlet haber ajansı RIA Novosti'ye verdiği röportajda Harutyunyani, "Ermenistan'daki Rus askeri üssünün genişletilip güçlendirilmesi meselesi her zaman gündemimizdeydi. Ermenistan tarafı buna her zaman açıktı, bunun da çok basit bir sebebi var. Üs, Ermeni ve Rus askeri birliklerinin ortaklığı ve işbirliğinde kullanılıyor" dedi.

Ermenistan 1991'de bağımsızlığını kazandıktan sonra Rus ordusu 1995'te ülkede bir üs kurdu. İlk aşamada 25 yıl için imzalanan anlaşma 2010'da uzatılarak 2044'e kadar üssün Rus ve Ermeni güçleri ortaklığında kullanılması sağlandı. Rus Interfax haber ajansına göre, Gümrü Üssü'nde 3 binin üzerinde Rus askeri görev yapıyor ve füze savunma sistemi bulunuyor.

Harutyunyan, röportaj sırasında Ermenistan'da ikinci bir Rus üssünün açılmasına gerek olmadığını, ancak bazı Rus birliklerin Karabağ ile Nahçivan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında kalan Sünik Bölgesi'nde görevlendirilebileceğini söyledi. Ermeni bakan ayrıca Moskova ile Erivan arasında bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Konuyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ise herhangi bir açıklama gelmedi.

Sünik, 27 Eylülde başlayan savaşta Azerbaycan'ın kontrolü altına giren Dağlık Karabağ'ın batı sınırında, İran ve Nahçıvan'la da sınırı olan güney bölgesinde yer alıyor. Bölge aynı zamanda, savaşı sonlandıran 9 Kasım tarihli anlaşmada yer alan "Nahçıvan'la Azerbaycan'ı birbirine bağlayacak koridorun" da muhtemel rotası üzerinde yer alıyor.

Oluşturulacak bu yolu, Rus askerlerinin koruması üzerine de anlaşmaya varılmıştı.

Harutyunyan, Rus sınır birliklerinin halihazırda Azerbaycan-Ermenistan sınırında koruma görevine başladığını da duyurdu.

Rusya'nın ülkede ikinci bir üssü olmasa da, Erivan Havalimanı'nda Gümrü Üssü'ne bağlı gözüken ve Rus savaş uçaklarıyla pilotlarının bulunduğu bir askeri hava üssü var.

Ermenistan ordusunda güçlendirme çalışması

Ermenistan, savunma için doğrudan Rusya'ya bağımlı olmak istemiyor. Bu sebeple 44 gün süren ve Azerbaycan'a büyük kayıplar verilen savaşın sonrasında "ordu reformu" adı altında güçlendirme çalışmaları da başladı. Ancak bu çalışmada da Rusya önemli bir rol oynuyor.

"Ordu reformu başladı. Bu süreçte Rus meslektaşlarımız da doğrudan rol oynuyor."

Harutyunyan'ın açıklamasından yaklaşık bir ay önce, 25-30 Ocak tarihleri arasında Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet Ermenistan'a giderek "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu ve yenilenmesi için danışmanlık verdi."

Azerbaycan'la yaşanan son çatışmaların bu çalışmada ciddi bir etkisi oldu. Ermeni Savunma Bakanı'na göre modernizasyon için çatışmalar sırasında gözlemlenen kontrol sistemleri, istihbarat, elektronik harp, hava savunma sistemleri, insansız hava araçları, füze ve top eksikleri üzerine özel olarak eğiliyorlar.

'Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin garantörüyüz'

Harutyunyan, savaşın ardından büyük kısmı Azerbaycan kontrolüne geçen Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusun korunmasının, öncelikli olarak Karabağ savunma ordusunun görevi olduğunu söylüyor.

"Elbette ki Karabağ savunma ordusunun da savaşa hazırlık ve modernizasyon anlamında gelişmesi için yapılacak çok şey var. Bir yandan da Ermenistan, Karabağ'daki halkın garantörü olmaya devam ediyor. Bu tarihi misyonumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz.

"Üçüncüsü ve en önemlisi, bölgedeki Rus askeri varlığı, ki bu sayede ateşkes anlaşmasına varabildik, bir insani facianın yaşanmasına da engel olacaktır. Rusya Federasyonu'yla ortak çabamız sayesinde bölgede uzun vadeli barışın sağlanabileceğini düşünüyorum."