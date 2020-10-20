Dağlık Karabağ: Azerbaycan halkı Ermenistan ile çatışmalardan nasıl etkilendi?
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BBC

Dağlık Karabağ: Azerbaycan halkı Ermenistan ile çatışmalardan nasıl etkilendi?

20.10.2020 20:07 | Son Güncelleme: 20.10.2020 20:11
Dağlık Karabağ: Azerbaycan halkı Ermenistan ile çatışmalardan nasıl etkilendi?

BBC ekibi, Bakü'den Terter'e, Karakoyunlu'dan Gence'ye Azerbaycan'ın farklı noktalarında Ermenistan ile yaşanan Dağlık Karabağ krizinden sivil halkın nasıl etkilendiğini yerinde takip etti.

BBC ekibi, Bakü'den Terter'e, Karakoyunlu'dan Gence'ye Azerbaycan'ın farklı noktalarında Ermenistan ile yaşanan Dağlık Karabağ krizinden sivil halkın nasıl etkilendiğini yerinde takip etti. Azerbaycan'ın en çok bombalanan kenti Terter'de yeraltı sığınaklarında yaşayanlar, iki ülke arasındaki ateşkesten hemen sonra bombalanan Gence şehir merkezinde evi yıkılanlar, kendisi cephedeyken ailesini kaybeden bir asker ve 1990'lı yıllarda Dağlık Karabağ'dan göç etmek zorunda kalıp Bakü'de toplu konutlarda yaşayanlar, çatışmalar devam ederken Azerbaycan topraklarında yaşamanın ne demek olduğunu anlattı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar 27 Eylül'den bu yana devam ediyor.

Muhabir: Orla Guerin Video: Göktay Koraltan - Esra Yalçınalp Tercüme: Seadet Arifgizi

BBC
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