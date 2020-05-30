Dağlık alanda çocuk cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dağlık alanda çocuk cesedi bulundu

Konya'nın Yunak ilçesinde dağlık alanda toprağa gömülü vaziyette poşete sarılı halde çocuğa ait olduğu tahmin edilen ceset bulundu.

Dağlık alanda çocuk cesedi bulundu
30.05.2020 23:41 | Son Güncelleme: 30.05.2020 23:44

Konya'nın Yunak ilçesinde dağlık alanda toprağa gömülü vaziyette poşete sarılı halde çocuğa ait olduğu tahmin edilen ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yunak ilçesi Bayak Kulu Dağı eteklerine gezinti amacıyla çıkan vatandaşlar topraktan bir şeyin belirdiğini fark etti. Vatandaşlar gördüklerinin insan cesedi olduğunu tahmin ederek güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine giden güvenlik güçleri ve olay yeri inceleme ekipleri ise güvenlik tedbiri alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemede poşete sarılı vaziyette bir ceset bulundu. İlk bulgulara göre cesedin 2 ya da 3 yaşlarında bir erkek çocuğa ait olduğu değerlendirilirken, otopsi yapılmak üzere Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı Haber
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı Haber
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı Haber
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı Haber
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Haber
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü...
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi
Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi
Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Son Dakika: SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği fırlatıldı
Son Dakika: SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği fırlatıldı
THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak
THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak
Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı
Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Günlük burç yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı
Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Film sahnesini aratmıyor! Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler
Film sahnesini aratmıyor! Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler
Ahmet Hakan 'Hürriyet, artık sadece internet sitesi üzerinden devam edecek' iddiasına yanıt verdi
Ahmet Hakan "Hürriyet, artık sadece internet sitesi üzerinden devam edecek" iddiasına yanıt verdi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu
1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Demet Akalın Hatice Çarpar
Spor Gökhan Gönül Nihat Özdemir Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Haziran Antalya Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Dağlık alanda çocuk cesedi bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 23:45:30. #1.14#
title