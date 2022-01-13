Hayvanlara yem vermeye gittiler, mahsur kaldılar - Haberler
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Hayvanlara yem vermeye gittiler, mahsur kaldılar

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde doğada yaşayan hayvanlara yem vermeye gidip mahsur kalan 4 kişiyi, belediye ekipleri kurtardı.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde doğada yaşayan hayvanlara yem vermeye gidip mahsur kalan 4 kişiyi, belediye ekipleri kurtardı.

Toros dağlarının eteklerinde yaşayan hayvanlara yem vermek için Çamlıyayla ilçesi Kozağacı Baştepe mevkiine çıkan hayvanseverler  Ş.A., M.T., R.Ç ve R.Ç., aniden bastıran tipi nedeniyle araçlarıyla birlikte yaklaşık 1500 metrede mahsur kaldı. Hayvanseverler, Çamlıyayla Belediyesi'ni arayarak yardım istedi.  İş makineleriyle giden ekipler, mahsur kalanları alarak ilçe merkezine getirdi. İlçede kar yağışı devam ederken, yetkililer buzlanmaya karşı dikkatli olma ve kar lastiği takma konusunda uyarıda bulundu.


Hayvanlara yem vermeye gittiler, mahsur kaldılar

Hayvanlara yem vermeye gittiler, mahsur kaldılar

Hayvanlara yem vermeye gittiler, mahsur kaldılar

Hayvanlara yem vermeye gittiler, mahsur kaldılar

Hayvanlara yem vermeye gittiler, mahsur kaldılar

Hayvanlara yem vermeye gittiler, mahsur kaldılar

Hayvanlara yem vermeye gittiler, mahsur kaldılar

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Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri

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