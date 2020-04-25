Dağda yakalandıkları tipide mahsur kalan çobanlar ve koyunları kurtarıldı
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Iğdır, AFAD, Güncel, Haber

Dağda yakalandıkları tipide mahsur kalan çobanlar ve koyunları kurtarıldı

Iğdır'da yalancı bahara aldanıp çıktıkları dağda aniden bastıran kar ve tipide mahsur kalan 3 çoban ve hayvanları kurtarıldı.

25.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:28
Dağda yakalandıkları tipide mahsur kalan çobanlar ve koyunları kurtarıldı

Iğdır'da yalancı bahara aldanıp çıktıkları dağda aniden bastıran kar ve tipide mahsur kalan 3 çoban ve hayvanları kurtarıldı.

Kentin 3 bin 150 rakımlı Zor Dağı'nda güzel havaya kanıp küçükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkaran 3 çoban, bir anda bastıran kar ve tipide bulundukları yerde mahsur kaldı.

İhbar üzerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 5137 ADAK gönüllü arama kurtarma dağcıları, bölgeye hareket etti.

Yoğun sis ve tipiye rağmen paletli arama kurtarma aracıyla arama faaliyeti yürüten ekipler, 6 saat sonra çobanlara ulaşmayı başardı.

Jandarma ve İl Özel İdaresi ekiplerinden çobanların ve koyun sürüsünün tahliyesi için destek istendi. Jandarmanın güvenlik tedbiri aldığı bölgede, İl Özel İdaresinin iş makinesiyle 280 küçükbaş hayvanın bulunduğu noktaya kadar yol açma çalışması yapıldı.

Bitkin haldeki 50 koyun ve kuzu traktörlerle tahliye edilirken, diğer hayvanlar da kontrollü şekilde ovaya indirildi.

Öte yandan, yoğun kar ve tipide mahsur kalan 8 koyunun telef olduğu belirtildi.

Çobanlardan Salih Silkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 gündür yoğun kar yağdığından hayvanlarıyla dağda mahsur kıldıklarını belirterek, "Hayvanlarımızdan bazıları soğuğa dayanamayarak telef oldu. AFAD'a haber verdik ve sağ olsunlar geldiler, bize ulaştılar. Su anda hayvanların tahliye edilmeye başlandı." dedi.

Dağda yakalandıkları tipide mahsur kalan çobanlar ve koyunları kurtarıldı

Kaynak: AA

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