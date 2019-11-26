Dağcıların gökdelen mesaisi nefes kesti

26.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:58

Endüstriyel dağcıların 284 metre yükseklikteki gökdelen mesaisi nefes kesti. Gökdelenlerin tepesinden komando gibi teçhizatla donanıp iple sarkarak inen işçiler dış cephe temizliğini yaparken havadan görüntülendi.

Gökdelenlerin dış cephe temizliklerinde çalışırken görmeye alışık olduğumuz endüstriyel dağcılar, yüzlerce metre yükseklikte komanda gibi çalışıyorlar. 284 metre yükseklikte iple sarkarak çalışan dağcıların zorlu mesaisi havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde kendilerini gökdelenin dış cephesinden sarkıtan işçiler nefes kesti. Kendilerini iple erişim teknisyeni olarak tanımlayan işçilerden bu işi hobi olarak yapan da var, hayata tutunmak için yapan da var. En ufak hataya yer olmadan dikkatli şekilde çalışan işçilerin en büyük zorluğu ise rüzgar oluyor. İşçiler çalışmaya başlamadan önce her gün rüzgar hızını kontrol ediyor, ancak bazen ani rüzgarlarla karşılaşabiliyorlar. Sepetle temizlenmeyen yerleri temizleyebilen ve sepete göre daha güvenli olan iple sarkan işçiler gerekli güvenlik önlemlerini defalarca kontrol ettikten sonra yavaşça aşağı iniyorlar. Yanlarında camları silmek için su dolu kovaları ve cama tutunmaları için aparatları bulunuyor. Böylece bir elleriyle sabit bir şekilde cama tutunabilirken diğer elleriyle temizlik yapabiliyorlar.

Çoğu işçi ilk iple sarkarak inme anının korku dolu olduğunu belirtse de artık işlerinin hobileri haline dönüştüğünü ifade ediyorlar. Dağcılar sadece para için yapılmayacak bir iş olduğunu severek yapılması gerektiğini vurguluyorlar.

"İNİŞ SÜRESİ 1,5 SAAT SÜRÜYOR, BANA 1,5 AY GİBİ GELDİ"

İşini severek yaptığını vurgulayan endüstriyel dağcı Emrah Polat, "İlk yüksekten indiğiniz zaman adrenalin duygusu bambaşka oluyor. Bunu ilk kez inen bütün arkadaşlarımız yaşamıştır. Korku ve adrenalini iç içe yaşıyoruz. İniş süresi 1,5 saat sürüyor, bana 1,5 ay gibi geldi. İndikten sonra ilginç olan tekrar aynı şekilde inmek için yukarı çıkmak istiyorsunuz. Her sabah işe gelirken aşkla başlıyoruz. İpte kalıp inemeyen, bizim indirdiğimiz arkadaşlarımız oldu. Ne kadar işimizi sevsek bile işimiz gerçekten tehlikeli bir iştir. Bizde bunu bilerek önlemlerimizi alıyoruz" diye konuştu.

"RÜZGARIN DİNMESİ İÇİN DUA EDİYORUZ"

Yüksekte çalışmanın manzarasının çoğu zaman eşsiz olduğunu ifade eden endüstriyel dağcı Vedat Turan, "Gerekli eğitimlerimizi aldık ve uluslararası geçerliliği olan sertifikalara sahibiz. Cam silerek veya cam montajı yaparak para kazanmıyoruz. İp üzerindeki manevraları doğru ve kurallara uygun bir şekilde yaptığımız için para kazanıyoruz. Sınavı geçerlerse 7 günde eğitimini alıp gerekli dağcılık belgesini almaya hak kazanabilirler. Bizimkisi mevsimlik bir iştir. Yazın çok para kazandığımız olsa da kışın kazanamadığımız oluyor. Ortalama aylık 5 bin Türk Lirasının altına düşmüyor. Dışarıdan eğlenceli gözükse de gerçekten çok tehlikeli bir işte çalışıyoruz. Bazen rüzgarın dinmesi için dua ediyoruz. Ülkemde çalışmayı çok seviyorum, çok güzel manzaralarımız var" dedi.

"RÜZGAR ÖLÇÜMÜ YAPILMADAN ÇALIŞMALARINA İZİN VERMİYORUZ"

Gökdelende iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Elif Hilal Aşkın, "İple erişim sepetle erişime göre daha güvenli olduğu için bunu tercih ediyoruz. Dış cephelerde bazı bölgelere sepet giremiyor. Bu nedenle iple erişimi tercih ediyoruz. Burada çalışan personelin tamamının gerekli sertifikaları bulunuyor. Rüzgar ölçümü yapılmadan çalışmalarına izin vermiyoruz. Rüzgarın hızı belirli bir sınırın altındaysa çalışmalarına ancak öyle izin veriyoruz" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Kaynak: İHA