Dağcılardan Belkıs Zirvesi için rota tırmanışı
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Dağcılardan Belkıs Zirvesi için rota tırmanışı

23.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:10
Dağcılardan Belkıs Zirvesi için rota tırmanışı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Sıra Dağlar içinde yer alan Belkıs Zirvesi için rota tırmanışı gerçekleştirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Sıra Dağlar içinde yer alan Belkıs Zirvesi için rota tırmanışı gerçekleştirildi.

İlçede faaliyet gösteren Yüksekova Doğa Tutkunları Derneği, Belkıs Zirvesine tırmanış gerçekleştirmek için harekete geçti. Yüksekova Doğa Tutkunları Dernek Başkanı Kahraman Aytan ile İstanbul'dan gelen dağcı Kenan Altun, Cilo Sıra Dağlar içinde yer alan Belkıs Zirvesi için rota çizimi yaparak 21 Mart günü sabah saatlerinde yola çıktı. Dağcıların saatler süren rota tırmanışı başarılı bir şekilde tamamlandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Aytan, Yüksekova Doğa Tutkunları Derneği olarak Cilo'yu tanıtmak için tırmanışlar gerçekleştirdiklerini belirterek, "21 Mart günü tırmanış yaptık ve sağlıklı bir şekilde döndük. Zevkli geçti. Dilerim Türkiye'deki duvar ve solo tırmanışçıları gelir. Cilo'nun zirve ve kulelerini tanıdıktan sonra dağcılar Alpler'e gitmekten vazgeçerler. Arkadaşımız Kenan Altun tırmanış için İstanbul'dan geldi. İkimiz çıktık. İlk tırmanışı yaptığımız için de mutluyuz" dedi.

Dağcılardan Kenan Altun ise 2019'da Reşko Dağı'na tırmanış için geldiklerini belirterek, "O zaman Belkıs'ın fotoğraflarını gördük. O günden beridir aklımızda. En sonunda denk getirdik, ilk denemesini yapmaya geldik. Bir daha gelmeyi düşünüyorum. Haziran gibi yeniden Belkıs'a tırmanmak istiyorum. İnşallah tüm dağcılar da gelirler. Alpler'de çıkılmadık kule kalmadı ama Cilo'da hala çıkılmayan binlerce kule var. Ama bizim dağcılar buraya gelmiyor" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Dağcılardan Belkıs Zirvesi için rota tırmanışı
Dağcılardan Belkıs Zirvesi için rota tırmanışı
Dağcılardan Belkıs Zirvesi için rota tırmanışı
Dağcılardan Belkıs Zirvesi için rota tırmanışı
Dağcılardan Belkıs Zirvesi için rota tırmanışı
Dağcılardan Belkıs Zirvesi için rota tırmanışı
Dağcılardan Belkıs Zirvesi için rota tırmanışı
Dağcılardan Belkıs Zirvesi için rota tırmanışı
Dağcılardan Belkıs Zirvesi için rota tırmanışı
Dağcılardan Belkıs Zirvesi için rota tırmanışı
Dağcılardan Belkıs Zirvesi için rota tırmanışı
Dağcılardan Belkıs Zirvesi için rota tırmanışı
Dağcılardan Belkıs Zirvesi için rota tırmanışı
Dağcılardan Belkıs Zirvesi için rota tırmanışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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