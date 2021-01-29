Dağcılar, buz tutan şelalelere tırmandı

ERZURUM'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen, 'Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Çalıştayı'na, dünyanın dört bir tarafından katılan dağcılar, bölgede buz tutan şelalelere tırmandı.

ERZURUM'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen, 'Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Çalıştayı'na, dünyanın dört bir tarafından katılan dağcılar, bölgede buz tutan şelalelere tırmandı.

Rusya, Ukrayna, Fransa, Azerbaycan, Romanya, İtalya ve Türkiye'den 17'si yabancı 5'i Türk toplam 22 dağcı, Erzurum'un Tortum ilçesinde bir araya geldi. Dağcılar Tortum ve Uzundere ilçelerindeki, 25 ile 300 metre arasında değişen Beyaz Melek, Sarı Gelin, Çetin Ceviz, Soru İşareti şelalelerine tırmanmak için saat 10.00'da araçlarla bölgeye hareket etti. Tortum ile Uzundere ilçelerinin yer aldığı Çoruh Vadisi'ndeki buz tutan şelalelere tırmanmak üzere dağılan dağcılara, Acil Arama ve Kurtarma Birliği (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) yanı sıra jandarma timleri de eşlik etti. Dağcılar, yolun açık olduğu son köye kadar araçlarıyla gitti, buradan da yaya olarak devam etti.

Erzurum Uzundere'de 'Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayı'nın 7'ncisini düzenlediklerini belirten Vali Okay Memiş, "Geçen yıllardan farklı olarak pandemi döneminde olduğumuz için alınan tedbirlere uyarak çalıştayı gerçekleştiriyoruz. Önceki yıllarda yüzü aşkın uluslararası sporcuyu Erzurum'da ağırladık. Bu sene dağcı sayımızı daha makul seviyede tuttuk. Bu sene bizim için daha önemli olan husus 9 Eylül Üniversitesi'nin de bu organizasyona katılması. Çalıştayın ilk etabı buz tırmanışı olarak Erzurum'da yapılıyor. 2'nci etap ise İzmir'de kaya tırmanışı olarak yapılacak. 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar ve ekibiyle birlikte bu organizasyonu yapıyoruz" dedi.İBRAHİM ERKAL ADINA GÜZERGAH OLUŞTURULDUSerafin Şelalesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Memiş, dağcıların merhum sanatçı İbrahim Erkal adına da bir güzergah oluşturduklarını söyledi. Memiş, "Dağcıların rahmetli sanatçımız İbrahim Erkal adına oluşturdukları farklı bir güzergah daha var. Burada dünya çapında kaya tırmanışı ve buz tırmanışı yapan dünyaca bilinen sporcularımız var. Amacımız hem ekstrem sporlar hem doğayı hem de şehirlerimize Erzurum'u tanıtmak. İnsanları doğanın bir parçası olan ilimizi davet etme maksadındayız. 9 Eylül Üniversitesi'nin öğrencisi rahmetli Emrah Özbay anısına da bu organizasyonları yapıyoruz" diye konuştu. 'RAHMETLİ EMRAH ÖZBAY ÖĞRENCİMİZDİ'9 Eylül Üniversitesi'nin geleneksel hale getirdiği çalıştayın Erzurum ayağını gerçekleştirmek için geldiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, şunları söyledi;"Erzurum'da buz tırmanışı, pazartesi gününden itibaren de İzmir'de kaya tırmanışını yapmak üzere programımızı planladık. Dünyanın birçok yerinden çok ünlü sporcular bugün burada bizimle, daha sonra İzmir'de olacaklar. Rahmetli Emrah Özbay bizim çok değerli bir öğrencimizdi. Onun anısına yapılmakta olan bir etkinlik buradan kendisini rahmetle yad ediyorum. Ben katılımları ve evsahiplikleri için valimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekür ediyor tüm katılımcılara başarılar diliyorum."

Dağcılar, sırayla Beyaz Melek, Sarı Gelin, Çetin Ceviz, Soru İşareti başta olmak üzere 14 şelaleye tırmanış gerçekleştirdi. Vali Okay Memiş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, dağcıların adrenalin dolu tırmanışlarını heyecan içinde izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK