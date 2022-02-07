DAGC; "Rahmet ve minnetle anıyoruz"

ERZURUM (İHA) - Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Erzurum Basını'nın duayenlerinden merhum İrfan Alyanak'ı vefatının 3. yılı sebebiyle mesaj yayınladı.

Yönetim Kurulu adına mesaj yayınlayan Başkan Feridun Fazıl Özsoy,

İrfan Alyanak'ın, adı Milletin Sesi Gazetesi ile anılan merhum babası Kemal Alyanak gibi, gerek gazetede, gerekse Doğu TV'de bir çok gazetecinin mesleğe başlaması ve mesleğe başlamasında emeği olduğunu kaydetti.

Özsoy, mesajında şunları kaydetti: "Alyanak'ın gerek Erzurum yerel basın ve gerekse çalıştığı yaygın basın kuruluşlarında; taşrada yetişmiş bir gazetecinin çok iyi işler yapabileceğini kanıtlamış, Aynı zamanda kurduğu ve kısa zamanda uyduya çıkan Doğu TV ile basın sektöründe girişimciliği ile de takdir edilmiştir. Uzun yıllar cemiyet üyeliğinin yanı sıra basın mensuplarının mesleğe başlamaları ve yetişmelerinde gençlere kurumunun imkanlarını açan Alyanak'ın vefatı mesleğimiz için önemli bir kayıptır. Alyanak'ı vefatının üçüncü yılında rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Mekanı Cennet olsun." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Yerel