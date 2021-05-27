DAGC Başkanı Özsoy: "Mithat Turgutcan'ı rahmetle anıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DAGC Başkanı Özsoy: "Mithat Turgutcan'ı rahmetle anıyoruz"

DAGC Başkanı Özsoy: 'Mithat Turgutcan'ı rahmetle anıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, kurucu Genel Başkan Mithat Turgutcan'ın ölümünün 6. Yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, kurucu Genel Başkan Mithat Turgutcan'ın ölümünün 6. Yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Yönetim Kurulu adına mesaj yayınlayan DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 27 Mayıs 2015 tarihinde vefat eden Mithat Turgutcan'ı rahmet ve hayırla andıklarını söyledi.

Özsoy, mesajında şunları kaydetti:

"Mithat Amca, 1943 yılında başladığı gazetecilik hayatını Yeni Erzurum Gazetesi ile uzun yıllar sürdürdü, yanı sıra Turan Bilgin ile birlikte Erzurum Gazeteciler Cemiyeti'nin yöneticiliğini yaptı. 1979 yılında Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ni kuran ve ilk kurucu Genel Başkan görevini üstlenen Turgutcan, ölümüne kadar cemiyetin birinci sıradaki üyesi olarak yerini hep korudu. O yıllardan itibaren gazetecilerin Mithat Amcası olarak hep yol gösteren, akıl danışılan kişi olarak kaldı Her müşkülde onun yanına gittik ve tecrübesinden faydalandık. Hem biz gazeteciler, hem de Erzurumlular, Mithat amcayı ömrünü eğitime destekle geçirmiş, hayır hizmetleriyle ve beyefendi kişiliği ile hatırlayacağız. Cemiyet olarak hem Turgutcan, hem de diğer meslek büyüklerimizin adlarını gazetecilik başarı ödülünde yarışma dallarına vererek yaşatıyoruz. Allah Rahmet eylesin".

Mithat Turgutcan kimdir?

Erzurum'da 1925 yılında dünyaya gelen Mithat Turgutcan, 1943 yılında gazeteciliğe başladı. Anka Ajansı, Cumhuriyet Gazetesi ve Kim Mecmuası'nın bölge temsilciğini yapan Turgutcan Yeni Erzurum Gazetesini çıkardı. Kızılay Şube Başkanlığı görevine 1966 yılında getirilen Mithat Turgutcan, ölünceye kadar devam eden süreçte, yaptırdığı öğrenci yurtları ile yüzlerce öğrencinin okumasında destek oldu. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı ve Kızılay Şube Başkanı olan Mithat Turgutcan'a 2008 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı'nca 'Üstün Hizmet Ödülü' verildi. - ERZURUM

DAGC Başkanı Özsoy: 'Mithat Turgutcan'ı rahmetle anıyoruz'
DAGC Başkanı Özsoy: 'Mithat Turgutcan'ı rahmetle anıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yetişmez denilen bitkiyi konserve kavanozunda yetiştirip ardından toprakla buluşturdu
Yetişmez denilen bitkiyi konserve kavanozunda yetiştirip ardından toprakla buluşturdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Muharrem İnce Süleyman Soylu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Fatih Terim Nihat Özdemir Josef De Souza Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DAGC Başkanı Özsoy: "Mithat Turgutcan'ı rahmetle anıyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 14:16:22. #1.13#

title