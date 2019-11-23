Dağ köyü, el ele veren öğretmen çiftin yuvası oldu

23.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:36

Ağrı'nın Tutak ilçesinde adını yüksek dağlardan alan 2 bin rakımlı Dağlıca köyünde görev yapan öğretmen Eren ve Altun Oruç çifti, tüm zorluklara rağmen güzelleştirdikleri okulu, öğrencilerin ayrılmak istemediği eğitim yuvasına dönüştürdü.

Yaklaşık dört yıl önce hayatlarını birleştirdikten sonra Dağlıca köyünde görev yapmaya başlayan öğretmen çift, büyük eksikleri bulunan okulun ihtiyaçlarını karşılamak için kolları sıvadı. Genç çift, ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırseverlerden aldıkları desteklerle suyun olmadığı 30 haneli köyde sondaj çalışması yaptırarak hem halkın hem de okulun su sorununu çözdü. El ele, gönül gönle vererek öğrencilerinin daha iyi şartlarda öğrenim görmesi için çabalayan eğitimci çift, okulun duvarlarını çocukların en çok sevdiği çizgi film kahramanlarıyla süsleyerek kendi imkanlarıyla okulun bahçesinde oyun alanları oluşturdu.

Tatilde öğrencileri sanat ve sporla buluşturuyorlar

Kış mevsiminin çetin geçtiği ve metrelerce yükseklikte karın yağdığı dağ köyünde, zor şartlarda görev yapan fedakar çift, tüm sıkıntılara göğüs gererek okulu öğrenciler için özel kıldı. Köylülerle gönül bağı oluşturan ve tatillerde öğrencileriyle zaman geçiren eğitim neferleri, çocukları çeşitli sanatsal ve sportif etkinlilerle buluşturarak gelecek hayallerine öncü oldu.

Öğretmen Eren Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk yaşlarda hem annesini hem de babasını kaybettiğini, öğretmenlerinin kendisine olan ilgisiyle bu kutsal mesleği seçtiğini söyledi. Eşiyle okula ilk geldiklerinde birçok eksiğin bulunduğunu ve bunları büyük emeklerle giderdiklerini ifade eden Oruç, şöyle konuştu:

"Şartlar ne kadar zor olursa olsun, bir öğretmen her yere gidip görevini yapabilir. Su yoktu, sondaj vurduktan sonra bulduğumuz suyu 500 metre boru döşedikten sonra okulumuza getirip su sorununu çözdük. Okulun bahçesine ağaç dikip yapılan yardımlarla çevresini tel örgüleriyle kapattık .Okulumuzun içi ve dışı çok eskiydi. Okulun iç ve dış boyasını yaptık. Ana sınıfımız yoktu, bir ana sınıfı oluşturduk ve çocuklarımız 2 yıldır bu sınıfta eğitim alıyorlar."

Oruç, kendi imkanlarıyla kara tahtayı dönüştürerek masa tenisi için kullandıklarını belirterek çocukların sportif faaliyetlerde bulunması için canla başla çalıştıklarını dile getirdi. Yaz kış köyde yaşadıklarını anlatan Oruç, "Yazları burada organik tarım yapıyoruz. Eşimle birlikte bostan oluşturduk. Öğrencilerle karpuz, domates, biber ve benzeri meyve ve sebzeler ekip yetiştiriyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler evlerine gitmek istemiyor

Öğretmen Altun Oruç da öğrencilere sıcak bir yuva oluşturduklarını dile getirdi. Köylülerle gönül bağı oluşturarak dostluklar kurduklarını aktaran Oruç, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizle etkinlikler yapıp onlara pikniğe gidiyoruz. Hafta sonu bile çocuklarla ders yaptığımız oluyor. Kışın kar yağdığında okullar tatil olsa bile biz yine okulumuzda öğrencilere ders vermeye devam ediyoruz. Zaten çocuklarda hiç evlerine gitmek istemiyor. Bizim okulumuz ev haline geldi. Her gün eşimle sobamızı yakıyoruz. Okulumuz sıcacık ve çocuklar okulu çok seviyorlar. Çocuklar bazen 'Öğretmenim biz eve gitmek istemiyoruz, okulda kalmak istiyoruz, bu akşam gitmesek.' diyorlar."

Kaynak: AA