Dağ köyleri sele teslim: Dere yatakları taştı, asfaltlar söküldü
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Dağ köyleri sele teslim: Dere yatakları taştı, asfaltlar söküldü

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın - Haberler | Güncel

Dağ köyleri sele teslim: Dere yatakları taştı, asfaltlar söküldü Bursa'nın dağ ilçelerinden Başköy'de yoğun yağış sonrası meydana gel sel, asfaltları bile söktü.

Dağ köyleri sele teslim: Dere yatakları taştı, asfaltlar söküldü

BURSA - Bursa'nın dağ ilçelerinden Başköy'de yoğun yağış sonrası meydana gel sel, asfaltları bile söktü.

Bursa'da iki gündür aralıklarla yağan yağmurlar, etkisini gösteriyor. Farklı köy ve ilçelerde meydana gelen seller, hayatı olumsuz etkiledi. Bursa'nın dağ ilçesi Başköy'de de sağanak yağış sele sebep oldu. Dere yatağı taşarken, tarlalar zarar gördü.

Sular altında kalan sokaklardan sular çekilince verdiği tahribat gün yüzüne çıktı. Asfaltların bile söküldüğü mahallede, su boruları ortaya çıktı.

Dağ köyleri sele teslim: Dere yatakları taştı, asfaltlar söküldü
Dağ köyleri sele teslim: Dere yatakları taştı, asfaltlar söküldü
Dağ köyleri sele teslim: Dere yatakları taştı, asfaltlar söküldü
Dağ köyleri sele teslim: Dere yatakları taştı, asfaltlar söküldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın

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