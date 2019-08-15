Daday'da Kalem Mahallesi Cami modern görünümüne kavuştu

15.08.2019 14:17

Kastamonu'nun Daday ilçesinde merkeze bağlı Kalem Mahallesi Camisi restore edilerek modern görünümüne kavuştu.

Daday Kalem Mahallesi Muhtarı Yaşar Yüksel ve Cami İmam Hatibi Selahattin Küçük organizesinde başlayan cami tadilat işleri sona erdi. Cami içinde ve dışında gözle görülür yapılan bakım, onarım ve tadilat işleri sonucunda cami modern görünümüne kavuştu. Mahalle sakinlerinin de maddi ve manevi desteklediği cami tadilatı sonucunda caminin minaresi ışıl ışıl bir görüntüye kavuşturuldu. Bu görüntüsü mahalle sakinleri ve vatandaşlar tarafından beğenildi.

Çalışmalar hakkında kısa bir konuşma yapan Mahalle Muhtarı Yaşar Yüksel, "Cami çalışmasına başladığımız günden bu tarafa bizden desteğini esirgemeyen mahalle sakinlerimize, Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, cami önüne çeşme hayratını yapan ilçemiz esnaflarından Mehmet Altunışık ve cami din görevlisi Selahattin Küçük'e teşekkür ederim. Bir kaç eksiğimiz kaldı. Bayram sonunda o eksikleri de tamamlayarak Kalem Mahallesi Camiini örnek bir cami olarak göreceğiz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA