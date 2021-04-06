D100'de alev alev yanan otomobil küle döndü
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D100'de alev alev yanan otomobil küle döndü

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN - Haberler | 3. Sayfa

D100'de alev alev yanan otomobil küle döndü Baba ve oğlu yanan otomobili çaresizlikle izledi Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 Karayolu'nda seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil küle döndü.

D100'de alev alev yanan otomobil küle döndü

Baba ve oğlu yanan otomobili çaresizlikle izledi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 Karayolu'nda seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil küle döndü. Araçtan kendilerini dışarı atan baba ve oğlu yanan otomobillerini çaresizlikle izledi.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 Karayolu Çenedağ Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Uğur Yılmaz idaresindeki 41 ABZ 062 Renault marka otomobilin bir anda motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Otomobili durduran Uğur Yılmaz, araçta bulunan küçük yaştaki çocuğu ile birlikte kendisini dışarı attı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm otomobili sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Tedbir amaçlı yol trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobil sürücüsü YIlmaz ve beraberindeki çocuğu ise çaresizce otomobillerinin küle dönüşünü izledi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

D100'de alev alev yanan otomobil küle döndü
D100'de alev alev yanan otomobil küle döndü
D100'de alev alev yanan otomobil küle döndü
D100'de alev alev yanan otomobil küle döndü
D100'de alev alev yanan otomobil küle döndü
D100'de alev alev yanan otomobil küle döndü
D100'de alev alev yanan otomobil küle döndü
D100'de alev alev yanan otomobil küle döndü
D100'de alev alev yanan otomobil küle döndü
D100'de alev alev yanan otomobil küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN

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