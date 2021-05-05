CZN Burak kimdir? CZN Burak gerçek ne, nereli? CZN Burak kaç yaşında, biyografisi!

Sosyal medyada paylaştığı video ve resimlerle ile sosyal medyanın yeni fenomeni olan CZN Burak kimdir? Tekstil firması sahibi olan babasının desteğini alarak 2011'de Aksaray'da Hatay Medeniyetler Lokantası adlı bir kebapçı açtı. Birkaç yıl içinde farklı şubeler açarak bir lokanta zinciri kurdular. CZN Burak gerçek adı ne, nereli? CZN Burak kaç yaşında, mesleği nedir? CZN Burak Özdemir hayatı ve biyografisi nedir? CZN ne demek?

Sosyal medyada paylaştığı video ve resimlerle ile sosyal medyanın yeni fenomeni olan CZN Burak kimdir? CZN Burak gerçek ne, nereli? CZN Burak kaç yaşında, mesleği nedir? Tekstil firması sahibi olan babasının desteğini alarak 2011'de Aksaray'da Hatay Medeniyetler Lokantası adlı bir kebapçı açtı. Birkaç yıl içinde farklı şubeler açarak bir lokanta zinciri kurdular CZN Burak Özdemir hayatı ve biyografisi nedir? CZN ne demek?İşte detaylar haberimizde…

CZN BURAK KİMDİR?

CZN Burak ya da gerçek adıyla Burak Özdemir (d. 1995, İstanbul) Türk şef ve lokantacı, internet fenomeni.

Hatay Medeniyetler Sofrası adlı lokanta zincirinin sahibidir. Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayımlayarak "Smiley bae" adıyla tanınmış ve bir internet ünlüsü olmuştur.

İstanbul'da doğdu. Aslen Hatay Yayladağı Yoncakaya köyündendir.

Tekstil firması sahibi olan babasının desteğini alarak 2011'de Aksaray'da Hatay Medeniyetler Lokantası adlı bir kebapçı açtı. Birkaç yıl içinde farklı şubeler açarak bir lokanta zinciri kurdular. Burak Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı yemek videoları ile ünlendi. Instagram hesabı yüksek takipçi sayılarına ulaştı. Videolarında kameradan gözlerini ayırmadan yemek yapması ile tanınır.

CZN NE DEMEK?

Burak Özdemir'in dedesi kebapçılık mesleğiyle uğraşmasına rağmen Czn Burak'ın babası tekstil sektöründe faaliyet göstermiştir. Burada bir dönem çalışmaya başlayan Burak Özdemir, tekstil firmasında çalışırken buraya gelen yabancı müşteriler adını telaffuz etmekte zorlanınca o da babasının sahibi olduğu firmasının adı olan Cinzaro'nun kısaltması olan CZN'yi kullanmayı tercih etti. O dönemlerde sosyal medya hesabının başına eklediği bu lakap bugünlerde bir çok insan tarafından Burak Özdemir isminden daha fazla bilinir oldu.