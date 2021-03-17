CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti
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CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti

17.03.2021 10:40 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:22

Yapmış olduğu şovlarla sosyal medyada ünü Türkiye sınırlarını aşan CZN Burak, önceki gün Ardahan'ı ve kentle özdeşleşen Çıldır Gölü'nü ziyaret etti. Bu ziyaretiyle ilgili bir de paylaşım yapan fenomen şefin kentle ilgili herhangi bir etikete yer vermemesi bölge halkının tepkisini çekti.

Ardahan Çıldır İlçesine bağlı Aşıkşenlik Köyü Muhtarı Dural Karahan'ın daveti üzerine Ardahan'a gelen CZN Burak'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türk mutfağını dünyaya tanıtan, yardım severliği ile tanınan ünlü sosyal medya fenomeni CZN Burak, Çıldır Gölü'ne hayran kaldı.

DOHA'YI BİLE ETİKETLEDİ, ÇILDIR'A HİÇ YER VERMEDİ

Ziyareti kapsamında kent ile özdeşleşen Çıldır Gölü'nü de ziyaret eden birbirinden ilginç şovları ile adından söz ettiren ve sosyal medyada 21 milyondan fazla takipçisi olan Şef CZN Burak; sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ancak CZN Burak'ın paylaşımında gerek kentle ilgili gerekse Çıldır Gölü'yle ilgili herhangi bir etiket yapmaması kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti. Ardahanlılar, Burak'ın paylaşımının altına özellikle Doha, Moskova, Katar, Dubai etiketi koymasına ama bir tek Çıldır'dan bahsetmemesine yorum yazarak sitemlerini iletti.

TANITILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ AMA TANITMADI

Paylaşımında Ardahan ve Çıldır Gölü ile ilgili etiket koymaktan imtina eden CZN Burak, ziyaretiyle ilgili bölgedeki yerel gazetecilere yaptığı değerlendirmede Ardahan'ın Türkiye'nin incisi olduğunu ve bu güzelliklerin Türkiye'ye ile birlikte dünyaya daha çok tanıtılmasının gerektiğini ifade etti.

CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti

MAHALLE HALKINA PARK SÖZÜ VERDİ

Çıldır Gölü ve Aşıkşenlik Mahallesinin tanıtımı için CZN Burak'ı Ardahan'a davet ettiğini belirten Aşıkşenlik Köyü Muhtarı Dural Karahan ise ziyaretle ilgili şunları söyledi: "CZN Burak, Aşıkşenlik Türbesini ziyaret ederek dua etti. Daha sonra Çıldır Gölü üzerinde balık tuttu ve pişirdi. Aşıkşenlik Mahallesine de park yapacağını belirtti. Ardahan'ın tarihi ve sınır kapılarıyla ilgili kendisine bilgi aktardık."

CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti
Haber Yorumları (2)
BURUS VİLS: Böyle kişileri devletin elçisi olarak göreve almaları lazım. Adam bizi daha iyi tanıtıyor.
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ERMAN GENNÇ: milleti kazıklayan bu şımarık maymunlara prim vermeyin bakın hayatlarını göze sokmaktan başka hiç bir işe yaramazlar bu ve nusret gibi sonradan görmeler, ,
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