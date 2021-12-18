CZN Burak fazla kilolarından kurtuldu! İşte son hal...

' Czn Burak' adıyla tanınan 25 yaşındaki işletmeci Burak Özdemir, 'Örümcek Adam' filminin özel gösteriminde sevenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Basın mensuplarına fazla kilolarından tamamen kurtulduğunu açıklayan CZN Burak, fit haliyle dikkat çekti.

CZN Burak, gösterimi ünlü Tiktok fenomeni Erkan Ünlü birlikte izledi.

Bu arada City's Nişantaşı Cinewam yöneticileri Hakan Aşkar, Beyza Tahmaz, Beste Toksoy, Fırat Camcı ve Nuri Çalışır gösterimi izleyenler arasındaydı.