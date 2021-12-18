CZN Burak fazla kilolarından kurtuldu! İşte son hal...
17 Aralık'ta vizyona çıkan 'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' (Spider Man: No Way Home) filmin özel gösterimi, önceki akşam City's Nişantaşı Cinewam'da yapıldı. Gösterime ünlü işletmeci Burak Özdemir de katıldı.
' Czn Burak' adıyla tanınan 25 yaşındaki işletmeci Burak Özdemir, 'Örümcek Adam' filminin özel gösteriminde sevenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Basın mensuplarına fazla kilolarından tamamen kurtulduğunu açıklayan CZN Burak, fit haliyle dikkat çekti.
CZN Burak, gösterimi ünlü Tiktok fenomeni Erkan Ünlü birlikte izledi.
Bu arada City's Nişantaşı Cinewam yöneticileri Hakan Aşkar, Beyza Tahmaz, Beste Toksoy, Fırat Camcı ve Nuri Çalışır gösterimi izleyenler arasındaydı.