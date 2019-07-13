Cyperpunk 2077'de Çocuklara Saldırmak Yasak Olacak

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz ve içinde Keanu Reeves dışında başka ünlülerin de bulunacağı söylenen aşırı gerçekçi fütüristik oyun Cyperpunk 2077, oyuncular tarafından merakla bekleniyor. Karakterinizi istediğiniz şekilde yönetebileceğiniz oyunda isterseniz sakin, isterseniz de çok agresif davranıp yakıp dökebileceksiniz. Bununla birlikte CD Projekt RED, bu agresifliğe kısıtlama da getiriyor.

Bu kısıtların ise kimseyi üzmesine gerek yok, zira şirket oldukça mantıklı ve doğru bir karar almış. Bu bağlamda çocuklara ve hikayenin ilerlemesinde ciddi payı olan NPC karakterlere herhangi bir zarar veremeyeceksiniz.

Oyunun geliştiricilerinden biri, Reddit kullanıcısı u/masoncool4566'ya gönderdiği özel mesajda, bu konuyu anlatıyor. Kendisine "normal insanlara" nasıl saldırılabileceği sorulduğunda, geliştirici şu cevabı veriyor: "Çocuklara ve hikayeyi ilerleten NPC'lere kesinlikle saldıramayacaksınız. Ancak geri kalan herkesle çok agresif olabilirsiniz."

CD Projekt RED de bu durumu PC Gamer'e gönderdiği bir e-mail ile doğruladı, hatta üzerine daha da bilgi verdi. Buna göre karakterin yapacağı davranışların mutlak suretle bir sonucu olacak. Örneğin çete üyelerini toplamak ve yakınlardaki polislere hoş davranmamak, sorun meydana getirmek için birebir yol.