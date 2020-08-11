Cyberpunk 2077'den yeni fragman ve oyun müziği geldi | Keanu Reeves Samurai grubunun solisti rolü ile beğenildi CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 için yeni detaylar paylaştı. Cyberpunk 2077 çıkış tarihi ne zaman? Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri neler?

Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihine az kala yeni detaylar paylaşılmaya devam ediyor. CD Projekt Red Night City Wire için ikinci bir bölüm paylaşmıştı. Bunun yanı sıra yeni fragmanlar da geldi.

Yeni paylaşılan diğer fragmanlara buradan ulaşabilirsiniz:

Cyberpunk 2077 - Becoming Samurai : Bringing Johnny Silverhand to Life

Cyberpunk 2077 — Official Weapons Trailer (Silah tanıtımı)

Cyberpunk 2077 – A Like Supreme by SAMURAI (Oyun müziği)

Keanu Reves'ın rolü ile yeni fotoğraflar paylaşıldı

Ayrıca Lifepath fragmanı da çıktı. Bu fragmanda, oyundaki üç sınıf tanıtılıyor. Street Kid, Nomad ve Corpo gibi oyunun başında seçeceğiniz ve oyunun tamamına etki edecek üç farklı sınıf yer alacak.

Becoming Samurai: Bringing Johnny Silverhand to Life fragmanı ise İsveçli hardcore punk grubu Refused'un oyun içinde canlandırdığı Samurai adlı müzik grubuna odaklanıyor. Johnny Silverhand karakterini ise Keanu Reeves canlandırıyor.

CYBERPUNK 2077 ÇIKIŞ TARİHİ | CYPERPUNK PLATFORMLARI

Geleceğin dünyasına odaklı rol yapma oyunu Cyberpunk 2077, 19 Kasım'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için Türkçe alt yazı seçeneğiyle çıkacak.

CYBERPUNK 2077 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri (muhtemel)

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5-10500T veya AMD FX-8350/Intel Core i5-10600 3,30 GHz/ AMD Ryzen R5 1600/ Intel Core i5-4670K 3.4GHz

RAM: 8 GB - 16 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB/ AMD Radeon RX Vega 64 Nano 8 GB ya da NVIDIA GeForce GTX 1070

Depolama: 70 GB