Cyber Group Studios Final Fantasy 9 için animasyon dizisi geleceğini duyurdu!
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Cyber Group Studios Final Fantasy 9 için animasyon dizisi geleceğini duyurdu!

Cyber Group Studios Final Fantasy 9 için animasyon dizisi geleceğini duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

20 yıllık efsanenin animasyon dizisi geliyor

Dünyanın en popüler video oyunu franchise'larından biri olan serisinin yirmi yıllık efsane oyunu Final Fantasy IV adına animasyon dizisi hazırlanıyor. Paris merkezli Cyber Group Studios ile Square Enix arasında yapılan anlaşmanın ardından konu ile ilgili detaylar gelmeye başladı.

Cyber Studios Group'un CEO'su Pierre Sissmann'ın açıklamasına göre şirket proje taslağında son dokunuşları yaparken önümüzdeki aylarda yayıncılara sunmayı planlıyor. Bölümlerin sayısı ve uzunluğu belli olmamasına karşın 2021'in sonu, en geç 2022'nin başında prodüksiyon işlemlerine başlanması planlanıyor.

Final Fantasy IV sadece bir başlangıç

Şirket yaptığı açıklamada Final Fantasy markasının dünya genelinde ne kadar popüler olduğuna dikkat çekiyor. 2020 yılında Square Enix tarafından yayınlanan rapora göre Final Fantasy oyunları toplam 154 milyon kopya sattı. Bu popülerite markanın yeni karakterler ve maceralar ile genişlemesi için bir şans olarak görülüyor. Pierre Sissmann:

"Oyunların dünya genelinde yüksek bir izlenme potansiyeli var. Final Fantasy evrenini bilenler için bu bir başlangıç olacak. Bilmeyenler için ise bu yapım onları sevecekleri bir evrene sürükleyecek."

Kaynak: Playerbros

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