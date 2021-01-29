Cüzzam nedir? Cüzzam hastalığı nasıl anlaşılır? Cüzzam tedavisi nasıl yapılır?

Lepra olarak adlandırılan, halk arasında verem olarak bilinen Cüzzam, eski zamanlarda tedavisi olmadığı için kayıplara sebep oldu. Peki, Cüzzam nedir? Cüzzam hastalığı nasıl anlaşılır? Cüzzam tedavisi nasıl yapılır?

Bakterinin neden olduğu, bulaşıcı bir bakteriyel enfeksiyona verilen isim olan Cüzzam nedir? Erken tanı ile tedavisi yapılan Cüzzam hastalığı nasıl anlaşılır? Cüzzam tedavisi nasıl yapılır?

CÜZZAM NEDİR?

Cüzzam cilt ve sinirleri etkileyen bulaşıcı hastalık olarak bilinir. Bakterilerin vücuda girip yavaş yavaş etki göstermesi sebebiyle cüzzam hastalığı hemen ortalığa çıkmaz. Cüzzam veya lepra, Hansen basili (Mycobacterium leprae) adı verilen bir mikroorganizmanın yol açtığı, çevresel sinir sistemi ve deri başta olmak üzere birçok sistem ve organı etkileyebilen

CÜZZAM HASTALIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Cüzzam hastalığının belirtileri arasında bakteri deri ve sinirleri etkiler ağır vakalarda şekil bozukluğuna yol açar.Cüzzam hastalığının iki klinik tipi vardır. Günümüzde cüzzam korkulacak bir hastalık olmaktan çıkmıştır. Tanı koyulduğunda tedavisi kesin olarak yapılabilmektedir. Birçok hastalıkta olduğu gibi erken tanı önemlidir. Erken tanı yapıldığı durumlarda hiçbir kalıcı sakatlık oluşmadan tedavi mümkündür. Tedavi bakterinin duyarlı olduğu antibiyotikler ile yapılır. Dapsone (diaminodipheynlsulfone, DSS), sulfonlar, rifampisin ve ethionamid gibi ilaçlar kullanılabilir. Hastalık yetişkinlere bulaşmaz. Ancak hastalara yakın çevredeki çocukların hastalıktan korunması düşünülebilir. Bunun için BCG aşılamaları ve 2 yaşından küçüklere haftada 5 mg ve 2 yaştan büyüklere de haftada 10 mg Dapsone adlı ilaç verilebilir. Çocukların hastalık olan çevreden uzaklaştırılmaları en uygun tedbirdir. Hastalığın diğer belirtileri arasında; hafif deri belirtisinden, geniş yayılımlı çevresel sinir sistemi, göz, kemik, adale ve diğer dokuların tutulduğu, şekil bozuklukları ve sakatlıkların geliştiği bir tabloya kadar değişir.

CÜZZAM TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Cüzzam hastalığında erken tanı çok önemlidir. Cüzzam, erken tanı konulduğunda tedavisi kesin olarak yapılabilen bir hastalıktır. Erken tanı ve tedavi ile kalıcı sakatlıkların oluşması önlenebilir.