"Çürük dişler kalp-damar hastalıklarına, romatizmaya ve ülsere yol açabilir"
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"Çürük dişler kalp-damar hastalıklarına, romatizmaya ve ülsere yol açabilir"

Dr. Özge Gürbüz "Diş çürükleri bulundurdukları mikroorganizmalar ve oluşturdukları lezyonlar sebebiyle kalp-damar hastalıklarına, romatizmaya ülsere, böbrek ve karaciğer sorunlarına yol açabilir" dedi.

03.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:45

Dr. Özge Gürbüz "Diş çürükleri bulundurdukları mikroorganizmalar ve oluşturdukları lezyonlar sebebiyle kalp-damar hastalıklarına, romatizmaya ülsere, böbrek ve karaciğer sorunlarına yol açabilir" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Diş Tedavi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Özge Gürbüz, çürük dişin başta kalp hastalıkları olmak üzere birçok rahatsızlığa sebebiyet vereceğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Diş çürümesinin nedenlerine değinen Dr. Gürbüz, "Diş çürüğü çoğunlukla dişin sert dokusu olan mine, onun altındaki kemiğin ve kimi zamanda kök yüzeyini örten sement dokusunun yıkılması olayıdır. Genellikle karbonhidratlı yiyeceklerin diş yüzeyinde uzun süre kalmasıyla oluşur. Ağızda var olan bakteriler bu gıda artıkları ile beslenir ve bu mikroorganizmalar yardımıyla zamanla çürüğe uygun bir ortam gelişir. Bir süre sonra bu ortam dişin sert dokularında yıkıma sebep olup diş çürüklerine neden olur" dedi.

"FAZLA KİLONUZUN NEDENİ OLABİLİR"

Çürük dişin aynı zamanda fazla kiloya da neden olabileceğini belirten Dr. Gürbüz, "Beslenmelerinde karbonhidratlı yiyeceklerin oranı çok yüksek olanlar, tükürük akışını ve miktarını azaltan hastalıkları olanlar, ağız hijyeni kötü bireylerde diş çürükleri rahatça oluşabilir. Çok sayıda kişide gördüğümüz diş çürükleri insan sağlığını tehdit ettiği kadar sosyal alanda da insanları olumsuz etkiliyor. Çürükler bulundurdukları mikroorganizmalar ve oluşturdukları lezyonlar sebebiyle; kalp-damar hastalıklarına, romatizmaya ülsere, böbrek ve karaciğer sorunlarına yol açabilir. Diş çürükleri olan bireylerde çiğneme fonksiyonu tam ve iyi olarak gerçekleştirilemeyeceğinden besinler düzgün çiğnenmeden yutulur, fazla kiloya sebep olabilir"şeklinde konuştu.

"ÇÜRÜĞÜ TEMİZLEYEN DEĞİL, ENGELLEYEN BESİNLER VAR"

Dr. Gürbüz, bazı besinlerin veya karışımların çürüğü temizlediği görüşüne ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu: "Maalesef oluşmuş bir diş çürüğünü geri döndürüp temizleyecek herhangi bir besin mevcut değil. Fakat diş çürüğünü engelleyici besinler var. Mesela süt, yoğurt ve peynir diş sağlığımız için önemli besinler. Bu besinler içerdikleri yüksek orandaki kalsiyum ve fosfat ile dişleri korur ve çürük oluşumunun önüne geçer. Bazı antioksidan içecekler antibakteriyel özellikleri sebebiyle diş ve diş eti sağlığına iyi gelir. Çürüğü engellemek için dişler günde 2 defa doğru bir teknikle fırçalanmalı. Her akşam diş fırçalandıktan sonra diş ipi veya ara yüz fırçalarıyla dişler arası bölgeler de ayrıca temizlenmeli ve ardından hiçbir besin tüketmeden yatılmalı. Diş hekimi kontrollerine düzenli olarak gidilmeli.Yemeklerden sonra dişler fırçalanmalı. Aşırı asitli ya da yapışkanlı yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalı".

Kaynak: İHA

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