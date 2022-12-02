Ampute futbol takımı sahada hakim ve savcıların ifadesini aldı!

Engelliler Günü'nde anlamlı bir futbol maçı yapıldı. Hakim ve savcılar, ampute futbol takımı ile sahaya çıktı. Ünlü hakemlerin yönettiği maçta adliye takımı, ampute takımına mağlup oldu.

3 Aralık Engelliler Günü'nde Pendik Belediyesi ile Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğiyle Pendik Yenişehir Osmanlı Bulvarı Ampute Futbol Sahası'nda dostluk maçı düzenlendi. Maçta, Anadolu Adliyesi Futbol Takımı ile Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı karşı karşıya geldi. Maçı eski ünlü hakemler Ahmet Çakar ile Cüneyt Çakır yönetti. Adliye takımında Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcı vekilleri, hakimler ve savcılardan oluştu. Maçta ampüte futbol takımı, adliye takımını 4-3 mağlup etti.

"ENGELLİ DİYE BİR ŞEY YOK"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Engelliler Günü münasebetiyle farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya ise, "Beraber ne yapabiliriz, bunu göstermek istedik. Yeter ki kafamızdaki engelleri kaldıralım. Engelli diye bir şey yok." dedi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, "Ampute Milli Takımı bizim gururumuz. Onlarla gurur duyuyoruz. Önemli olan beynimizdeki ve gönlümüzdeki engelleri kaldırmak." ifadelerini kullandı.

CÜNEYT ÇAKIR DA YER ALDI

Başsavcı Vekili Önder Yaman da, "Engelli kardeşlerimiz her alanda sanatta, sporda, eğitimde hiçbir engel tanımadıklarını zaten bize ispatlıyor. Onlar bizim şampiyonlarımız." sözlerini kaydetti. Eski hakem Cüneyt Çakır ise, anlamlı bir organizasyon olduğunu belirterek, destek olmak için maça katıldıklarını söyledi.