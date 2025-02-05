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Cüneyt Çakır, 2026 Dünya Kupası Aday Hakemleri Seminerine Eğitimci Olarak Katıldı

Cüneyt Çakır, 2026 Dünya Kupası Aday Hakemleri Seminerine Eğitimci Olarak Katıldı
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FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'na aday hakemlerin seminerine eğitimci unvanıyla katıldı. Dubai'de gerçekleştirilen seminere Asya, Afrika ve Okyanusya'dan aday hakemler katıldı.

FIFA kokartlı eski hakem ve Gürcistan Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, Birleşik Arap Emirlikleri'nde FIFA tarafından düzenlenen 2026 Dünya Kupası'na aday hakemlerin seminerine eğitimci unvanıyla katıldı.

FIFA kokartlı eski hakem, FIFA Eğitimcisi, UEFA mentör ve gözlemcisi ve aynı zamanda da Gürcistan Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, FIFA'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlediği 2026 Dünya Kupası'na aday hakemlerin seminerinde eğitimci unvanıyla yer aldı.

Dubai şehrinde gerçekleştirilen seminere Asya, Afrika ve Okyanusya kıtasının aday hakemleri katılırken, hem saha antrenmanları hem de teorik derslerle hakemlerin gelişimleri ve performansları gözlendi.

Bu seminer esnasında Birleşik Arap Emirlikleri FIFA hakemlerinin kokart takma törenine de davet edilen Çakır, yeni FIFA hakemlerine kokartlarını takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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