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MHK'nın yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Dr. Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini duyurdu.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Merkez Hakem Kurulu Gündoğdu Spor Haberler

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