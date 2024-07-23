MHK'nın yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Dr. Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız
Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda
Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti
Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim
Salça yaparken akıma kapılan anne ile kızı hayatını kaybetti
Bahçeli: Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin
Trump'ın seçim vaadi korku yarattı! Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor
TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
Lüks otelde akılalmaz olay! Duşakabin bomba gibi patladı, genç ailenin tatili kabusa döndü
Mahallenin ortasında kadın kavgası! Hemcinsini tek hamlede yere savurdu