Türk futboluna damga vuran Cüneyt Çakır'dan olay "Müslümanlık" itirafı: Çok bir şansın yok

FIFA kokartlı eski hakem ve Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Eğitmeni Cüneyt Çakır, WL Convention organizasyonunda konuştu. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi hakemleri arasında gösterilen Çakır, 2006 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazandığı zaman kendisine, "Sen Türksün, Müslümansın, o yüzden çok bir şansın yok." denildiğini ifade etti.

Cüneyt Çakır, Antalya'daki bir otelde düzenlenen "WinterLeague Convention Hosted by Antalyaspor" (WL Convention) organizasyonunda düzenlenen "Futbolda dünyanın hakemlerden beklentisi nedir?" konulu panelde yaptığı konuşmada, çarpıcı ifadeler kullandı.

"ÇOK BİR ŞANSIN YOK"

Çakır dikkat çeken açıklamasında, "2006 yılında ilk FIFA kokartını takmaya hak kazandığım zaman, hakemlik konusunda orada bambaşka bir dünya gördüm. Bana; 'Sen Türksün, Müslümansın, o yüzden çok bir şansın yok' dediler." ifadelerini kullandı.

"İŞİN ASLININ ÖYLE OLMADIĞINI GÖRDÜM"

Çakır açıklamasının devamında, "Ne demek istediklerini anlayamadım. O yüksek motivasyonlu, hayalleri olan genç bir hakemi maalesef bu şekilde yolladılar o seminere. Fakat oraya gittiğim zaman, işin aslında öyle olmadığını gördüm. Çok farklı bir ortam vardı. Ülkeme döndüğümde bunu paylaşmak istedim. Paylaştığım konulardan bir tanesi de sahada başarılı bir performans sergilemenin en önemli faktörlerinden birinin ekip olmaktan geçtiğiydi. Ancak bana; 'Grupçu musunuz?' dediler" ifadelerini kullandı.