Eski hakem Cüneyt Çakır, Dubai'de mahsur kaldı

Eski hakem ve Gürcistan Hakem Kurulu başkanı Cüneyt Çakır, FIFA semineri için gittiği Dubai'de mahsur kaldı. Şu an için ülkeden çıkışlarının olmadığını ifade eden Cüneyt Çakır, "Geldiğimiz ilk gün bunlar yaşandı. Çok şükür iyiyim" ifadelerini kullandı.

  • Eski FIFA hakemi ve Gürcistan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, Dubai'de mahsur kaldı.
  • Cüneyt Çakır, İran'ın ABD'ye yönelik misillemeleri sonrası hava sahasındaki hareketlilik nedeniyle uçuşların durdurulmasıyla Dubai'de kaldı.
  • Cüneyt Çakır'ın katılacağı FIFA semineri, 3 gündür devam eden çatışmalar nedeniyle iptal oldu.

İran'ın ABD'ye yönelik misillemeleri sonrası hava sahasında yaşanan hareketlilik nedeniyle Dubai'de bulunan çok sayıda Türk vatandaşının uçuşu iptal edilerek ülkede mahsur kalmıştı. Bu isimlerden biri de eski hakem ve Gürcistan Hakem Kurulu başkanı Cüneyt Çakır oldu.

CÜNEYT ÇAKIR, DUBAI'DE MAHSUR KALDI

Eski FIFA hakemi ve Gürcistan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, bölgede yaşanan şiddetli çatışmalar sonrası uçuşların durdurulmasıyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık şehri Dubai'de mahsur kaldı.

"ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM"

FIFA semineri için Dubai'ye gittiğini ifade eden Cüneyt Çakır, HT Spor'a yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğunu ancak şimdilik ülkeden bir çıkış olmadığını belirterek, "Geldiğimiz ilk gün bunlar yaşandı. Çok şükür iyiyim." dedi. Cüneyt Çakır ayrıca, 3 gündür devam eden çatışmalar nedeniyle FIFA seminerinin de iptal olduğunu dile getirdi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
