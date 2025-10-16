Haberler

Cüneyt Çakır ve Tolga Zengin, UEFA MIP'e katıldı

Cüneyt Çakır ve Tolga Zengin, UEFA MIP'e katıldı
Eski FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır ve eski milli futbolcu Tolga Zengin, UEFA tarafından düzenlenen UEFA Executive Master for International Players (UEFA MIP) organizasyonuna katıldı. Programda; üst düzey oyuncuların liderlik, yönetim, spor hukuku gibi konularda bilgi ve becerilerini geliştirerek saha dışındaki yönetici pozisyonlarına geçiş yapmalarına yardımcı olmak amaçlanıyor.

UEFA'nın eski elit uluslararası futbolcular, futsal oyuncuları ve futbol adamları için düzenlendiği Execute to Master for International Players (UEFA MIP), İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde ikinci kez gerçekleştiriliyor.

CÜNEYT ÇAKIR VE TOLGA ZENGİN KATILIM SAĞLADI

Dün başlayan organizasyonda bu yıl Türkiye'den eski FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır ile eski milli kaleci Tolga Zengin katıldı. Programda; üst düzey oyuncuların liderlik, yönetim, spor hukuku gibi konularda bilgi ve becerilerini geliştirerek saha dışındaki yönetici pozisyonlarına geçiş yapmalarına yardımcı olmak amaçlanıyor. Master programında Tolga Zengin ve Cüneyt Çakır'ın yanı sıra daha önce Fenerbahçe forması giyen Bruno Alves ve Simon Kjaer, Galatasaray forması giyen Omar Elabdellaoui ile birlikte Ivan Rakitic, Jan Verthongen gibi isimler de yer alıyor.

Cüneyt Çakır ve Tolga Zengin, UEFA MIP'e katıldı

SERTİFİKA SAHİBİ OLACAKLAR

Aralıklı olarak bir yıl süren eğitimlerden geçen futbol insanları, sonra başarılı olmaları halinde sertifika alacaklar. UEFA'nın MIP Programından daha önce Hamit Altıntop ve Gökhan İnler mezun olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
