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Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Görev Alacak

Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Görev Alacak
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Eski FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Club Brugge-Juventus maçında gözlemci olarak görev yapacak. Çakır, Gürcistan Hakem Kurulu başkanlığına devam etmekte ve uluslararası düzeyde danışmanlık rolü üstleniyor.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Club Brugge- Juventus maçında eski FIFA kokartlı hakem, UEFA gözlemcisi, mentörü ve FIFA eğitimcisi Cüneyt Çakır'a gözlemci olarak görev verdi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak Salı günü TSİ 23.00'de oynanacak müsabakada Belçika kulübü Club Brugge ile milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği İtalyan ekibi Juventus karşılaşacak. Mücadelede UEFA gözlemcisi, mentörü ve FIFA eğitimcisi olan eski hakem Cüneyt Çakır, gözlemci olarak görev yapacak.

Gürcistan Hakem Kurulu başkanlığı da yapan Çakır'ın sözleşmesi geçtiğimiz haftalarda Gürcistan Futbol Federasyonu tarafından 2 yıl daha uzatılmıştı. Cüneyt Çakır ayrıca Rusya ve Suudi Arabistan hakem kurullarında da danışmanlık görevini sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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