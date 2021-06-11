EURO 2020 hakemleri kimdir? Cüneyt Çakır EURO 2020 hakem kadrosunda!

UEFA Hakem Komitesi, UEFA EURO 2020'de 51 maçın sorumluluğunu üstlenecek 18 hakem ve onların yardımcılığını yapacak hakemleri açıkladı. Cüneyt Çakır EURO 2020 hakem kadrosunda yer aldı. EURO 2020 hakemleri kimdir?

EURO 2020'de hakemlerin kamp merkezi İstanbul olacak. UEFA, 13 Haziran'da başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak hakemlerin, çeyrek finaller başlayana kadar İstanbul'da eğitimlerini sürdüreceğini açıkladı.

10-13 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da kurs için toplanacak hakemler, 7 Haziran'dan çeyrek finallere kadar merkez olarak İstanbul'u kullanacak.

UEFA'nın görev verdiği 18 orta hakemden biri de Cüneyt Çakır. Deneyimli hakem kariyerinde üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalacak. 44 yaşındaki Çakır'ın daha önce yönettiği önemli maçlar arasında 2015 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 2014 ve 2018'deki FIFA Dünya Kupası yarı finalleri, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finali ve 2012 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali bulunuyor.

TARİHTE BİR İLK

EURO 2020 hakemler için önemli ilklere de sahne olacak. Fransız hakem Stephanie Frappart, dördüncü hakem olarak görev yapacağı turnuvanın tarihindeki ilk kadın hakem olmaya hazırlanıyor.

Avrupa futbolunun zirvesinde Güney Amerikalı bir hakem de maç yönetecek. UEFA ve CONMEBOL'un projesi kapsamında, Arjantinli Fernando Rapallini, EURO 2020'de yardımcılarıyla birlikte görev alacak.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "İki önemli turnuvamız için CONMEBOL ile hakem değişimi her iki yarışmayı da zenginleştirecek ve üst düzey hakemlerin deneyimini artıracak" dedi.

Turnuvada görev yapacak hakemler şu şekilde;

Felix Brych, Cüneyt Çakır, Carlos Del Cerro Grande, Andreas Ekberg, Orel Grinfeeld, Ovidiu Alin Hategan, Sergei Karasev

Istvan Kovacs, Bjorn Kuipers, Danny Makkelie, Antonio Miguel Mateu Lahoz, Michael Oliver, Daniele Orsato, Artur Manuel Ribeiro Soares Dias, Daniel Siebert, Anthony Taylor, Clement Turpin, Slavko Vincic.