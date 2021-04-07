Cumhuriyet Üniversitesinde "Teoriden Pratiğe Enerji Çalıştayı" düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhuriyet Üniversitesinde "Teoriden Pratiğe Enerji Çalıştayı" düzenlendi

Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel
Cumhuriyet Üniversitesinde 'Teoriden Pratiğe Enerji Çalıştayı' düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından çevrim içi olarak "Teoriden Pratiğe Enerji Çalıştayı" düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından çevrim içi olarak "Teoriden Pratiğe Enerji Çalıştayı" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çalıştayda akademi dünyasından bilim insanları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Enerji Piyasaları Denetleme Kurumu, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Maden Tetkik Arama 1. Bölge Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumların alanında uzman temsilcileri bir araya gelerek enerjinin teorik görünümünü ve alandaki pratikleri bilimsel bir tartışma ortamında ele aldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Türkiye'nin hem tarihte hem de bugün bulunduğu konum itibarıyla enerji savaşlarının ortasında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Doğal kaynakların, özellikle enerji kaynaklarının tam geçiş noktasındayız. Ortadoğu ülkelerinde petrol, Orta Asya tarafında doğalgaz, kuzeyimizde Rusya'daki kaynaklar… Geçmişten bu yana baktığımızda da birçok savaşın temelinde enerjinin yattığını sizler daha iyi biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle Doğu Akdeniz'de, TANAP doğalgaz hattına baktığımız zaman Türkiye'nin bu konuda ciddi adımlar attığını, önemli enerji politikaları geliştirdiğini görmekteyiz. Bundan birkaç ay önce Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervi hepimizi çok sevindirdi."

Rüzgar, güneş veya farklı enerji kaynaklarının önemini vurgulayan Yekbaş, "Dünyamızın geleceği açısından enerji kullanımının temiz enerjiye doğru yönelmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şengönül ise 1970'li yıllarda yaşanan enerji krizinden sonra dünyanın siyasi ve ekonomik olarak dönüşüm geçirdiğini, enerjinin dünyanın önemli sorunlarından biri haline geldiğini anlattı.

Çalıştayda 6 oturum gerçekleştirildi, 18 katılımcı "Enerji Politikaları: Ekonomi, Sürdürülebilirlik, Güvenlik", "Türkiye'nin Enerji Politikalarına Piyasa Gözünden Bakmak", "Altenatif Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilirlik", "Nükleer, Elektrik ve Sivas İçin Enerji Fırsatları" konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Cahit Özkan Türker Ertürk Süleyman Soylu
Magazin Burak Deniz Demet Akalın Bahar Candan Demet Özdemir
Spor Ali Koç Caner Erkin Hakan Kutlu Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhuriyet Üniversitesinde "Teoriden Pratiğe Enerji Çalıştayı" düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:14:47. #1.16#
title