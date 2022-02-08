Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan tezgahlar kaldırıldı

BORNOVA, İZMİR (Bültenler) - Satış yapılan çadırların kurulduğu meydanda bir basın açıklaması yapan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Sadece Valilik'ten güvenlik ile ilgili izin alınmış. Hem böylesi pazar pandemi ortamında insan sağlığını da tehdit ediyor. Bu açıdan bakıldığında İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Kaymakamlığı, Bornova Belediyesi ve Tarım İlçe Müdürlüğü gibi ilgili tüm kurumlarda aynı doğrultuda görüş belirtti. Üstelik tam esnafın arasında, Tarihi Büyük Çarşı'nın bitişiğinde bu biçimde ticari faaliyet yapılmasını doğru bulmuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştük, kendilerini 3 günlüğüne Aşık Vesyel Rekreasyon Alanı'na taşıyoruz. Cuma akşamı kapanacak" dedi.

Bornova esnafı alınan karar nedeniyle Başkan İduğ'a ve Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bornova'da da esnafın büyük zorluklar yaşadığını vurgulayan Başkan İduğ, "Zor koşullar altında yerel esnafımıza mağdur edecek hiç bir şeye izin vermeyiz. Bizim yerel esnafımız kira, elektrik, doğalgaz gibi pek çok kalemde ödeme yapıyor, personel çalıştırıyor. Yani giderleri çok yüksek. Böylesi bu tabloda biz onların haklarını korumak zorundayız. Bornova'da çok sayıda kiralık dükkan bulunuyor, ayrıca pazaryerlerimiz var. Burada tezgah açan arkadaşlar buyursunlar aynı şartlarda ticari faaliyetlerini sürdürsünler. Haksız rekabete izin veremeyiz" diye konuştu.

Derneklerimizin yanındayız

İduğ, stantların kurulması ilgili olarak bir yardımlaşma derneği üzerinden izin alındığı iddiasına yönelik ise "Sivil toplum kuruluşlarına Bornova Belediyesi olarak biz, devletimiz ve milletimiz her zaman tam anlamıyla sahip çıkmaktadır. Böyle şeylere hiç gerek yok. Ne ihtiyaçları var ise biz kendilerine gereken desteği veririz" ifadelerini kullandı.

Tarihi Çarşı yenileniyor

Başkan İduğ, Bornova Cumhuriyet Meydanı'ndaki basın açıklamasının ardından yerel esnafla birlikte Tarihi Büyük Çarşı'yı gezdi. İduğ, kısa bir süre önce çalışmalarına başlanan ve üst örtü, ışıklandırma, dış cephe boyası ve vitrinlerin düzenlemesi ile ilgili çalışmaları yerinde inceleyerek, Bornova'nın sembol alanlarından olan Tarihi Çarşı'nın kısa sürede bambaşka bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Esnaftan teşekkür

Bornova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Akkaya ile Bornova Tarihi Büyük Çarşı Platformu Başkanı Bülent Taşer ise Başkan İduğ'a teşekkür ederek, "Kendisi her zaman olduğu gibi bu konuda da yanımızda oldu. İyi var. Biz de birlik beraberlik içinde kendisiyle birlikteyiz" diye konuştu.

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