Cumhuriyet Mahallesi'nin Parkı'nda yenileme çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhuriyet Mahallesi'nin Parkı'nda yenileme çalışmaları sürüyor

Cumhuriyet Mahallesi'nin Parkı'nda yenileme çalışmaları sürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan parkta yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Mahalle Muhtarı Eşref Yılmaz ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, çalışmaların tüm hızıyla sürdürüldüğünü belirterek, parkı en kısa zamanda yenilenmiş haliyle mahalle sakinlerinin hizmetine sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını il genelinde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan parkta yenileme çalışmaları başlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu ile birlikte mahalleye giderek Mahalle Muhtarı Eşref Yılmaz ile bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Daire Başkanı Uğur Topkaya, Muhtar Yılmaz ile birlikte çalışmaların yürütüldüğü parkta da incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Çalışmalar Hakkında Bilgi Verdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda çevre düzenleme çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Daire Başkanı Uğur Topkaya, "Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan peyzaj alanında da kendi ekiplerimizle inşaat çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Dere kenarında köprü korkuluk çalışmamızı tamamladık. Şu anda karo çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda elektrik ekiplerimizle aydınlatma montajlarını tamamladık. Muhtarımızla da yerinde inceledik ve fikir alışverişinde bulunduk. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. En kısa zamanda çalışmaları tamamlayarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

Muhtar Yılmaz Başkan Ergün'e Teşekkür Etti

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Eşref Yılmaz ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum böyle bir hizmeti mahallemize yaptığı için. Mahallemize bir güzellik katıyor hem de geceleri insanların çıkıp parkta oturabilmeleri çok güzel bir şey. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hizmeti kim yaparsa ona teşekkür ederiz. Bize de bu hizmeti Büyükşehir Belediye Başkanımız getirdi. Kendisine sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fazıl Küçük Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk
Magazin Demet Akalın Yıldız Tilbe Sevda Erginci Seren Serengil
Spor Muslera Ali Koç Eda Erdem Hakan Reçber Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhuriyet Mahallesi'nin Parkı'nda yenileme çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 16:39:40. #1.14#

title