Cumhuriyet Mahallesi'nin Parkı'nda yenileme çalışmaları sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan parkta yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Mahalle Muhtarı Eşref Yılmaz ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, çalışmaların tüm hızıyla sürdürüldüğünü belirterek, parkı en kısa zamanda yenilenmiş haliyle mahalle sakinlerinin hizmetine sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını il genelinde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan parkta yenileme çalışmaları başlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu ile birlikte mahalleye giderek Mahalle Muhtarı Eşref Yılmaz ile bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Daire Başkanı Uğur Topkaya, Muhtar Yılmaz ile birlikte çalışmaların yürütüldüğü parkta da incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Çalışmalar Hakkında Bilgi Verdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda çevre düzenleme çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Daire Başkanı Uğur Topkaya, "Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan peyzaj alanında da kendi ekiplerimizle inşaat çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Dere kenarında köprü korkuluk çalışmamızı tamamladık. Şu anda karo çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda elektrik ekiplerimizle aydınlatma montajlarını tamamladık. Muhtarımızla da yerinde inceledik ve fikir alışverişinde bulunduk. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. En kısa zamanda çalışmaları tamamlayarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

Muhtar Yılmaz Başkan Ergün'e Teşekkür Etti

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Eşref Yılmaz ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum böyle bir hizmeti mahallemize yaptığı için. Mahallemize bir güzellik katıyor hem de geceleri insanların çıkıp parkta oturabilmeleri çok güzel bir şey. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hizmeti kim yaparsa ona teşekkür ederiz. Bize de bu hizmeti Büyükşehir Belediye Başkanımız getirdi. Kendisine sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler