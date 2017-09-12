Cumhuriyet Gazetesi Davasında Tahliye Yok

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6'sı tutuklu 20 sanıklı Cumhuriyet Gazetesi davasında, 6 sanığın tahliye talebi reddedildi.



Davanın Pazartesi günü görülen duruşmasında, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayyın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı avukat Akın Atalay, köşe yazarı Kadri Gürsel, gazeteci Ahmet Şık, Cumhuriyet Gazetesi muhasebe çalışanı Emre İper ile tweet'leri nedeniyle suçlanan Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.



Mahkemenin 6 sanığının tutukluluk hallerinin devamına karar vermesi gazetecilik örgütleri ve siyasi parti temsilcileri tarafından protesto edildi.



Duruşmayı izleyen Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Genel Sekreteri Christophe Deloire, duruşma çıkışında, "Maalesef durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Aylar geçtikçe Cumhurbaşkanı Erdoğan, çoğulculuğu ve özgür basını daha çok baskı altına alıyor" dedi.



Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül de, "Türkiye bir rekor elde etmiş durumda. Tutuklu gazeteci rekoru, 170 gazeteci hapiste. Kendilerinden olmayan herkes terörist Türkiye'de. Her türlü terör örgütünü yükleyebiliyorlar. Ama yargılanan gazetecilik, düşünce ve ifade özgürlüğü" diye konuştu.



Cumhuriyet Gazetesi davasının görülmesine 25 Eylül'de devam edilecek.



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Tags: Türkiye Gepost: 12 september 2017