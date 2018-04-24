Cumhuriyet Gazetesi Davası Yarına Ertelendi

CUMHURİYET gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik açılan Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 20 sanıklı davanın 8. duruşması sona erdi. Duruşmada bütün gün sanıkların ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması alındı. Davaya bakan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, savunmaların alınmasına ara vererek duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi. - İstanbul